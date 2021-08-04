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Политолог Искандарян заявил о «тасовке» чиновников в Армении
Политика
Политолог Искандарян заявил о «тасовке» чиновников в Армении
pixabay.com

Санкт-Петербург, 4 августа. Особых перемен в структуре власти Армении не стоит ожидать, так как «скамейка запасных» у правящей партии не очень большая, заявил политолог Александр Искандарян.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел прямой эфир, во время которого эксперты обсудили политическую ситуацию в Армении, а также назначение Никола Пашиняна на пост армянского премьер-министра.

Директор Института Кавказа в Ереване, политолог Александр Искандарян рассказал, что больших перемен в Армении после выборов не произойдет.

«Чиновники тасуются из одного кресла в другое, и те люди, которые назначаются, они были в команде Пашинина и до выборов», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Армении назначили Аршака Карапетяна главой минобороны. Прежде он был снят с должности заместителя главы Генерального штаба.

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Армения россия пашинян
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