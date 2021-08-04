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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту DeviantArt на территории России

  /   Обновлено: 04 августа 2021 17:13
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту DeviantArt на территории России
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Москва, 4 августа. Россияне не могут зайти на сайт DeviantArt, так как Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу из-за игнорирования требований о необходимости удалить запрещенные материалы.

DeviantArt — популярный среди художников ресурс. Роскомнадзор обратился к его администрации с просьбой удалить противоправные данные. Представителей сервиса проинформировали, что в случае отказа ресурс могут заблокировать. С 2019 года Роскомнадзор направил DeviantArt 145 обращений о необходимости удалить противоправный контент. Речь идет о детской порнографии и материалах, в которых упоминается о запрещенных в РФ веществах.

Роскомнадзор ранее выиграл судебное разбирательство с Google. Арбитражный суд Москвы встал на сторону российского ведомства при рассмотрении обращения от представителей иностранной компании.

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