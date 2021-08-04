Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 17:36
17:35
Армия
Аналитик Артамонов: название «шахматного» истребителя Су-75 поставило НАТО в тупик
17:35
Политика
Заседание Совбеза ООН по Афганистану может состояться 6 августа
17:32
Армия
Жители Польши раскритиковали Варшаву за военную помощь Исландии
17:32
Политика
Политолог Искандарян рассказал о «турецких агентах» среди представителей власти Армении
17:32
Общество
Смелый кот Василий защитил хозяев от дикого медведя в якутском лесу
17:28
Наука
Челябинские студенты распечатали на 3D-принтере человеческое ухо
17:25
Экономика
Глава Марий Эл осмотрел лабораторию местного асфальтобетонного завода
17:24
Происшествия
Гособвинитель настаивает на условном сроке для Олега Навального
17:22
Политика
Политолог Рар рассказал о последствиях перехода Донбасса под контроль Киева
17:21
Происшествия
СК начал проверку по факту второй беременности родившей в 13 жительницы Железногорска
Все новости

Актер Леонардо ДиКаприо посвятил пост в Instagram-аккаунте пожарам в Якутии
Общество
Актер Леонардо ДиКаприо посвятил пост в Instagram-аккаунте пожарам в Якутии
wikipedia.org  /  Georges Biard / CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 4 августа. Лауреат премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо опубликовал ролик в соцсети, сделанный корреспондентами The Guardian, который посвящен последним природным катастрофам по всему миру.

Голливудская звезда на своей странице в Instagram разместил ролик под названием «Как выглядит один месяц экстремальных погодных условий». Не обошлось в видео и без кадров с лесными пожарами в республике Якутия, где сейчас введен режим чрезвычайной ситуации. В ролике также приводятся слова пожилой жительницы, которая жалуется на постоянный запах гари и дыма.

Леонардо Ди Каприо пояснил, что в видео вошли ужасающие природные катастрофы, произошедшие всего за месяц в разных уголках мира. Помимо пожаров в Якутии, также были упомянуты разрушительные наводнения в Европе и Китае, оползни в Индии, а также экстремальная жара в Америке.

«Это был беспрецедентный период хаотичной погоды», — говорится на странице голливудской звезды.

Внимание Леонардо Ди Каприо к лесным пожарам в Якутии привлекла жительница региона Роза Дьячковская. Лауреат «Оскара» заявил, что он и его фонд готовы оказать помощь в ликвидации огня, охватившего леса Сибири. Пока о помощи голливудской звезды ничего неизвестно, стихии противостоят сотрудники МЧС и добровольцы. Проблему настоящего «огненного апокалипсиса» обсудят в пресс-центре Медиагруппы 15 августа. Главным спикером встречи будет глава добровольческого отряда Андрей Черных.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актер Леонардо ДиКаприо посвятил пост в Instagram-аккаунте пожарам в Якутии
Леонардо ДиКаприо актер якутия голливуд лесные пожары
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru