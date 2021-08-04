Актер Леонардо ДиКаприо посвятил пост в Instagram-аккаунте пожарам в Якутии

Лос-Анджелес, 4 августа. Лауреат премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо опубликовал ролик в соцсети, сделанный корреспондентами The Guardian, который посвящен последним природным катастрофам по всему миру.

Голливудская звезда на своей странице в Instagram разместил ролик под названием «Как выглядит один месяц экстремальных погодных условий». Не обошлось в видео и без кадров с лесными пожарами в республике Якутия, где сейчас введен режим чрезвычайной ситуации. В ролике также приводятся слова пожилой жительницы, которая жалуется на постоянный запах гари и дыма.

Леонардо Ди Каприо пояснил, что в видео вошли ужасающие природные катастрофы, произошедшие всего за месяц в разных уголках мира. Помимо пожаров в Якутии, также были упомянуты разрушительные наводнения в Европе и Китае, оползни в Индии, а также экстремальная жара в Америке.

«Это был беспрецедентный период хаотичной погоды», — говорится на странице голливудской звезды.

Внимание Леонардо Ди Каприо к лесным пожарам в Якутии привлекла жительница региона Роза Дьячковская. Лауреат «Оскара» заявил, что он и его фонд готовы оказать помощь в ликвидации огня, охватившего леса Сибири. Пока о помощи голливудской звезды ничего неизвестно, стихии противостоят сотрудники МЧС и добровольцы. Проблему настоящего «огненного апокалипсиса» обсудят в пресс-центре Медиагруппы 15 августа. Главным спикером встречи будет глава добровольческого отряда Андрей Черных.