Москва, 4 августа. Глава партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили намерена при помощи России заработать голоса избирателей, считает бывший сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич.

Генеральный секретарь грузинской политической силы сообщила, что готова посетить Москву для проведения переговоров по защите интересов Грузии.

«Здесь больше попыток получить пиара и голосов, чем реально решить какие-то вопросы», — отметил Франц Клинцевич.

Российский политик добавил, что Грузии сейчас ничего не угрожает. Страна имеет хорошие отношения с Североатлантическим альянсом и не ссорится с Россией. Поэтому решение Инашвили посетить Москву обусловлено предвыборной ситуацией, передает слова Клинцевича Общественная Служба Новостей.

Жительница Грузии Нино ранее призналась, что у нее возникает чувство стыда перед туристами из других государств, особенно из России. По ее мнению, грузинская молодежь не воспринимает русских.