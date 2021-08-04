Ромашина и Колесниченко получили поздравление с золотой медалью от Путина

Токио, 4 августа. Президент России Владимир Путин поздравил синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с золотой медалью на Олимпиаде в Токио.

Поздравительная телеграмма Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко от российского лидера Владимира Путина опубликована на официальном сайте Кремля. В сообщении говорится, что Россия ждала убедительной победы своих спортсменок на летних Играх в Токио.

«Вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием», — приводятся слова Путина в телеграмме.

Глава государства заявил, что россиянки своей победой подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания. Владимир Путин пожелал спортсменкам новых успехов в карьере и всего самого доброго.

Ромашина и Колесниченко в финале соревнований показали произвольную программу «Пауки» и одержали победу над китаянками, которым досталось олимпийское серебро. Бронзовую медаль взяли украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук.