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«Тяжелая медаль»: синхронистка Колесниченко поделилась эмоциями после победы на Олимпиаде
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Ромашина и Колесниченко получили поздравление с золотой медалью от Путина

  /   Обновлено: 04 августа 2021 16:59
Спорт
Ромашина и Колесниченко получили поздравление с золотой медалью от Путина
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Токио, 4 августа. Президент России Владимир Путин поздравил синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с золотой медалью на Олимпиаде в Токио.

Поздравительная телеграмма Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко от российского лидера Владимира Путина опубликована на официальном сайте Кремля. В сообщении говорится, что Россия ждала убедительной победы своих спортсменок на летних Играх в Токио.

«Вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием», — приводятся слова Путина в телеграмме.

Глава государства заявил, что россиянки своей победой подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания. Владимир Путин пожелал спортсменкам новых успехов в карьере и всего самого доброго.

Ромашина и Колесниченко в финале соревнований показали произвольную программу «Пауки» и одержали победу над китаянками, которым досталось олимпийское серебро. Бронзовую медаль взяли украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук.

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путин олимпиада ромашина золотая медаль колесниченко
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