Бывший американский полицейский Джон Марк Дуган заявил ФАН, что годы правления в США Барака Обамы невозможно оценить положительно.
Экс-заместитель шерифа округа Палм-Бич штата Флорида в эксклюзивном интервью рассказал о том, что представляет собой 44-й хозяин Белого дома, который 4 августа отмечает 60-летний юбилей, и как его руководство страной отразилось на самих США и на всем мире.
— Джон, как бы вы оценили период, в течение которого Обама руководил США? Как это повлияло на ситуацию в Америке и на планете?
— Барак Обама был одним из самых противоречивых президентов в истории США. В годы его власти отношения между людьми разных рас, социально-экономических статусов и культур ухудшились так, как не при каком другом президенте в истории.
— Судя по всему, президентство Обамы вряд ли можно назвать положительным?
— Совершенно верно!
— Какими вообще были эти годы для Соединенных Штатов?
— Они были катастрофическими, причем не только для США, но и для всего мира. Обама вывел военную машину и программу наблюдения за людьми на совершенно новый уровень. Его политика существенно увеличила бедность в стране и зависимость американцев от системы социального обеспечения.
Обама оттолкнул настоящих союзников США, таких как Израиль, и сблизился с фальшивыми — например, с теми членами НАТО, на которых мы истратили миллиарды долларов ради их собственной выгоды, ничего не получив взамен.
Он вывел нашу страну на новый уровень опасности, создав напряженность в международных отношениях, пытаясь запугать такие страны, как Северная Корея или Иран.
— Каково ваше личное отношение к Обаме?
— Он кажется высокомерным, хотя и достаточно дружелюбным парнем. Но если говорить об Обаме как о президенте, то, думаю, он был ужасным лидером.
— Знаете ли вы, что в России есть поговорка «Во всем виноват Обама»? Говорят ли так и в США?
— Скажу объективно: конечно, многие хотели бы обвинить во всем, что только возможно, Обаму, но это неправильно. Он не виноват во всем. Штаты терпели разные поражения в течение многих лет еще до того, как Обама стал президентом. И все же он значительно ускорил это скатывание вниз.
Политика, которая проводилась им и привела к краху экономики в 2008 году, была основана на либерально-демократической жилищной стратегии, введенной в действие еще в 1992 году. В 2003-м некоторые ответственные люди попытались обратить вспять этот катастрофический курс, но к тому моменту было уже слишком поздно.
Обама унаследовал экономику, которая была не в лучшем состоянии из-за его либеральных коллег — причем задолго до того, как он стал политиком. Однако его действия по оздоровлению экономики были непродуманными и привели к застою на протяжении всех восьми лет его пребывания на посту президента.
Дональд Трамп, с его более здравомыслящей консервативной политикой, которая была дружественной по отношению к бизнесу и рабочему классу, развернул Америку и направил ее на правильный путь.
Барак Хуссейн Обама родился 4 августа 1961 года в Гонолулу, столице штата Гавайи. С 8 января 1997 года по 4 ноября 2004-го он был сенатором Иллинойса от 13-го избирательного округа, с 4 января 2005 года по 16 ноября 2008-го — сенатором от штата Иллинойс.
4 ноября 2008 года Обама стал 44 президентом США. Он — первый в национальной истории глав государства темнокожий президент, а также президент с фамилией африканского и средним именем арабского этимологического происхождения.
6 ноября 2012 года Обама был переизбран на второй президентский срок, который завершился 20 января 2017-го.
Ранее стало известно, что нынешний лидер США Джо Байден не поедет на празднование 60-летнего юбилея Барака Обамы.