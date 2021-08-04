Бывший американский полицейский Джон Марк Дуган заявил ФАН, что годы правления в США Барака Обамы невозможно оценить положительно.

Экс-заместитель шерифа округа Палм-Бич штата Флорида в эксклюзивном интервью рассказал о том, что представляет собой 44-й хозяин Белого дома, который 4 августа отмечает 60-летний юбилей, и как его руководство страной отразилось на самих США и на всем мире.

— Джон, как бы вы оценили период, в течение которого Обама руководил США? Как это повлияло на ситуацию в Америке и на планете?

— Барак Обама был одним из самых противоречивых президентов в истории США. В годы его власти отношения между людьми разных рас, социально-экономических статусов и культур ухудшились так, как не при каком другом президенте в истории.

— Судя по всему, президентство Обамы вряд ли можно назвать положительным?

— Совершенно верно!

— Какими вообще были эти годы для Соединенных Штатов?

— Они были катастрофическими, причем не только для США, но и для всего мира. Обама вывел военную машину и программу наблюдения за людьми на совершенно новый уровень. Его политика существенно увеличила бедность в стране и зависимость американцев от системы социального обеспечения.

Обама оттолкнул настоящих союзников США, таких как Израиль, и сблизился с фальшивыми — например, с теми членами НАТО, на которых мы истратили миллиарды долларов ради их собственной выгоды, ничего не получив взамен.

Он вывел нашу страну на новый уровень опасности, создав напряженность в международных отношениях, пытаясь запугать такие страны, как Северная Корея или Иран.

фото из личного архива Джона Дугана /

— Каково ваше личное отношение к Обаме?

— Он кажется высокомерным, хотя и достаточно дружелюбным парнем. Но если говорить об Обаме как о президенте, то, думаю, он был ужасным лидером.

— Знаете ли вы, что в России есть поговорка «Во всем виноват Обама»? Говорят ли так и в США?

— Скажу объективно: конечно, многие хотели бы обвинить во всем, что только возможно, Обаму, но это неправильно. Он не виноват во всем. Штаты терпели разные поражения в течение многих лет еще до того, как Обама стал президентом. И все же он значительно ускорил это скатывание вниз.

Политика, которая проводилась им и привела к краху экономики в 2008 году, была основана на либерально-демократической жилищной стратегии, введенной в действие еще в 1992 году. В 2003-м некоторые ответственные люди попытались обратить вспять этот катастрофический курс, но к тому моменту было уже слишком поздно.

Обама унаследовал экономику, которая была не в лучшем состоянии из-за его либеральных коллег — причем задолго до того, как он стал политиком. Однако его действия по оздоровлению экономики были непродуманными и привели к застою на протяжении всех восьми лет его пребывания на посту президента.

Дональд Трамп, с его более здравомыслящей консервативной политикой, которая была дружественной по отношению к бизнесу и рабочему классу, развернул Америку и направил ее на правильный путь.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Барак Хуссейн Обама родился 4 августа 1961 года в Гонолулу, столице штата Гавайи. С 8 января 1997 года по 4 ноября 2004-го он был сенатором Иллинойса от 13-го избирательного округа, с 4 января 2005 года по 16 ноября 2008-го — сенатором от штата Иллинойс.

4 ноября 2008 года Обама стал 44 президентом США. Он — первый в национальной истории глав государства темнокожий президент, а также президент с фамилией африканского и средним именем арабского этимологического происхождения.

6 ноября 2012 года Обама был переизбран на второй президентский срок, который завершился 20 января 2017-го.

Ранее стало известно, что нынешний лидер США Джо Байден не поедет на празднование 60-летнего юбилея Барака Обамы.