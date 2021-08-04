«Зона выборов». Провокации Европы

Чуть больше месяца до Единого дня голосования, полным ходом идет предвыборная гонка, а между тем на Западе уже строят планы вмешательства во внутренние дела России. Европарламент предлагает не признавать легитимность будущих выборов, намекая на нарушения демократических принципов и международного права. Как реагировать, и как отвечать «западным партнерам»?

В новом выпуске авторской программы «Зона», ее ведущий Игорь Кимаковский разбирает ход предвыборной компании в Российской Федерации, а также реакцию на нее Европы и США. Ждать ли провокаций и волны компромата на отечественных политиков? Начнутся ли в ближайшее время антироссийские вспышки на постсоветском пространстве? Как государству сохранить голосование максимально прозрачным и справедливым, а гражданам — сделать правильный выбор политического путь России? Ответы на эти вопросы вы найдете в новом выпуске передачи «Зона».