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Лента
04 августа 19:05
19:05
Общество
Елизавета II первой поздравила Меган Маркл с 40-летием
19:02
Политика
Аналитик Юшков похвалил стратегию России по строительству «Северного потока — 2»
19:02
Происшествия
Обрушение подпорной стены в Красноярске привлекло внимание прокуратуры
19:00
США
Уроки Хиросимы: почему США не признают своей вины за атомные бомбардировки Японии
18:58
Общество
Звездный диетолог рассказала, с чем лучше сочетать грибы при правильном питании
18:57
Политика
Глава Института Кавказа в Ереване указал на необходимость русского языка в Армении
18:55
Общество
Посвященный Международному дню дружбы фестиваль «Ай да МЫ!» прошел в Кирове
18:55
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18:54
Общество
Улицы Владивостока освободят от самовольно установленных гаражей и киосков
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Латинская Америка
В Панаме испугались массового наплыва мигрантов из Южной Америки
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«Зона выборов». Провокации Европы
ФАН-ТВ
«Зона выборов». Провокации Европы

Чуть больше месяца до Единого дня голосования, полным ходом идет предвыборная гонка, а между тем на Западе уже строят планы вмешательства во внутренние дела России. Европарламент предлагает не признавать легитимность будущих выборов, намекая на нарушения демократических принципов и международного права. Как реагировать, и как отвечать «западным партнерам»?

В новом выпуске авторской программы «Зона», ее ведущий Игорь Кимаковский разбирает ход предвыборной компании в Российской Федерации, а также реакцию на нее Европы и США. Ждать ли провокаций и волны компромата на отечественных политиков? Начнутся ли в ближайшее время антироссийские вспышки на постсоветском пространстве? Как государству сохранить голосование максимально прозрачным и справедливым, а гражданам — сделать правильный выбор политического путь России? Ответы на эти вопросы вы найдете в новом выпуске передачи «Зона».

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Все новости / ФАН-ТВ / «Зона выборов». Провокации Европы
выборы политика проектзона игорь кимаковский
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