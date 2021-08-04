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Геронтолог Мамаев поддержал инициативу Минздрава по вакцинации пожилых россиян
Общество
Геронтолог Мамаев поддержал инициативу Минздрава по вакцинации пожилых россиян
вологда.рф  /  ВОЛОГДА.РФ

Москва, 4 августа. Минздрав РФ заявил о необходимости вакцинации всех пожилых россиян. Эту идею поддержал член правления Московского отделения геронтологического общества РАН Валерий Мамаев.

Геронтолог предупредил о разумном подходе к вакцинации. Перед прививкой пожилому человеку необходимо посетить врача и сдать необходимые анализы. Стоит сделать и ПЦР-тест, чтобы убедиться, что антител действительно нет.

Реакция организма на вирус человека в возрасте обычно замедленная, а в случае с коронавирусом опасной может стать именно реакция на возбудитель. Плюс собственные, накопленные к пожилому возрасту болячки. Поэтому прививку нужно делать обязательно, советует Валерий Мамаев. И вакцинироваться нужно, конечно, не в случайном пункте, а в медицинском учреждении, где есть опытные врачи, сообщает «Общественная служба новостей».

Исследование детской вакцины «Спутник V» ведется в двух детских больницах. В испытаниях участвуют дети в возрасте от 12 до 17 лет. Начало вакцинации подростков от коронавируса должно начаться до 20 сентября.

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вакцинация пожилые коронавирус геронтолог
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