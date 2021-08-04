Уроки Хиросимы: почему США не признают своей вины за атомные бомбардировки Японии

Через несколько дней, 6 августа 2021 года, исполняется 76 лет самому страшному и разрушительному военному преступлению Второй мировой войны. Тогда США впервые произвели атомный удар по территории другого государства, сбросив бомбу на японский город Хиросима. В один момент взрыв унес жизни до 80 тысяч человек и обрек на медленную смерть от лучевой болезни до 120 тысяч японских граждан. Через три дня Соединенные Штаты повторят ядерную бомбардировку в Нагасаки — с тем же ужасающим эффектом.

Спустя 76 лет американцы по-прежнему считают, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были верным решением в условиях войны. О том, что в результате этой трагедии погибло огромное количество мирных японцев, которых использовали как подопытных кроликов, США предпочитают не говорить. Да и извиняться за свои действия Вашингтон не спешит.

О том, как через преступление против человечности началась атомная эра, почему Соединенные Штаты все 76 лет отказываются от раскаяния за ядерные бомбардировки, и из-за чего в Токио перестали ждать извинений от США за Хиросиму и Нагасаки — рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Global Look Press / Global Look Press

Готовность номер один

К маю 1945 года, после разгрома нацистской Германии, Япония оставалась одной из немногих стран «оси», которые сохраняли решимость вести войну до победного конца.

Вместе с тем, к концу войны силы императора Хирохито оказались в двойственном положении: на море государство уже потеряло значительную часть ранее захваченных территорий в Тихом океане — в частности, Марианские острова, Индонезию и выходы к Индокитаю.

Флот Японии также понес большие потери — в результате самоубийственной морской атаки под Окинавой был уничтожен линкор «Ямато», крупнейший военный корабль в истории. В то же время, японская Квантунская армия заняла практически весь Южный Китай и была вполне боеспособна к маю-июню 1945 года.

По оценкам США, к лету 1945 года Токио имел в распоряжении порядка 5 млн солдат. И несмотря на сложности в море, сдаваться военные не собирались.

Союзники предполагали, что после завершения европейской кампании начнется активная фаза борьбы с Японией, вплоть до оккупации островов. По итогам Ялтинской конференции, прошедшей в феврале 1945-го, СССР обязался в течение трех месяцев перебросить войска из Европы на Дальний Восток и начать крупномасштабное наступление в Манчжурии против Квантунской армии. Вместе с тем США планировали десант на Японские острова — и с апреля по июнь вели затяжные бои за Окинаву.

По плану союзников, данный участок суши должен был послужить плацдармом для планируемого вторжения на основные острова японского архипелага — Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку.

Однако тяжелые бои, затянувшийся штурм средних размеров острова (1207 квадратных километров, для сравнения — центральный остров Японии Хонсю занимает территорию в 188 раз больше) и последовавшие крупнейшие потери США (12 тысяч человек убитыми и более 38 тысяч ранеными) привели к тому, что Вашингтон начал искать способ вывести Токио из войны без десанта на архипелаг.

Привет, оружие!

О том, что Соединенные Штаты разрабатывают новый, смертоносный тип оружия, союзники по антигитлеровской коалиции к 1945 году знали уже давно.

Великобритания получила информацию о готовности США к применению ядерного вооружения буквально из первых рук — в ходе встречи Франклина Делано Рузвельта и Уинстона Черчилля в Лондоне в сентябре 1944 года. Там же была заключена устная договоренность о том, что первые бомбы будут сброшены на Японию для того, чтобы нанести максимальный урон императорским силам и вывести Токио из войны.

Советский Союз, в свою очередь, знал о разработках Манхэттенского проекта благодаря действиям внешней разведки: в научные и конструкторские центры Америки, где создавался ядерный боеприпас, были внедрены агенты. По воспоминаниям начальника 4-го управления НКВД СССР Павла Судоплатова, описание устройства атомной бомбы было получено в Москве уже через 12 дней после окончания ее сборки.

При планировании атаки США крайне избирательно подошли к выбору целей. Предполагалось, что бомбардировке не должен быть подвергнут исключительно военный объект — в силу малой площади и неизвестной точности попадания нового оружия. Предполагалось, что удар будет нанесен по крупному военно-промышленному центру — что неизбежно означало массовые жертвы среди гражданских. Кроме того, США надеялись на мощный психологический эффект при применении атомного оружия — бомбардировка должна была парализовать волю японского общества. Однако при этом цель должна была быть достаточно весомой.

Global Look Press /

В итоге, в ходе совещаний 10-11 мая 1945 года в качестве объектов для применения атомного оружия были выбраны:

Киото — крупнейший индустриальный центр;

Хиросима — центр армейских складов, военный порт и генеральный штаб юга Японии;

Иокогама — центр военной промышленности;

Кокура — военный арсенал;

Ниигата — военный порт и центр машиностроения.

26 июля правительства США, Великобритании и Китая подписали ультиматум Японии, в котором было изложено требование безоговорочной капитуляции.

Как стало известно уже после, в тот же день американский крейсер «Индианаполис» доставил атомную бомбу «Малыш» (Little Boy) на базу США на остров Тиниан, а в список целей на уничтожение был внесен порт и промышленный центр Нагасаки.

После того, как в Токио отвергли ультиматум союзников, начальник Объединенного комитета начальников штабов Джордж Маршалл подписал ранее утвержденный американским президентом Гарри Трумэном приказ на боевое применение ядерного оружия — как гласила формулировка, «в любой день после 3 августа, как только позволят погодные условия».

Global Look Press / Global Look Press

Точка невозврата

Ночью 6 августа американский бомбардировщик B-29 Enola Gay под руководством командира 509-го смешанного авиационного полка полковника Пола Тиббетса, несший на борту атомную бомбу «Малыш», взлетел с острова Тиниан и направился в сторону Хиросимы. Выбор этой цели был связан с тем, что над Нагасаки и Кокурой в тот день наблюдалась высокая облачность.

На момент атаки США в Хиросиме, одном из крупнейших городов острова Хонсю, располагался штаб Второй группы армий, оборонявшей весь юг Японии, а также штабы 59-й армии и еще двух дивизий. Тем не менее, помимо сорока тысяч солдат в городе находилось, по оценкам японских историков, до 350 тысяч жителей. Однако американское командование это не остановило.

В 8:15 по местному времени, находясь на высоте свыше девяти километров над центром Хиросимы, В-29 произвел сброс атомной бомбы. «Малыш» летел над городом примерно 45 секунд, после чего взорвался на высоте около 576 метров над землей. Согласно общим оценкам, мощность взрыва составила до 18 килотонн.

Global Look Press / Global Look Press

Это привело к полному уничтожению города и гибели до 90% людей, находившихся на расстоянии 800 и менее метров от эпицентра взрыва. Световое излучение, высвободившееся в результате детонации снаряда в первые секунды, превратило ближайших людей в уголь и оставило силуэты человеческих тел на стенах.

Согласно отчетам, температура в эпицентре взрыва достигала 4 000 градусов по Цельсию — вдвое больше плавления стали. Последовавшая за светом взрывная волна со скоростью 300 м/с разошлась на расстояние до 19 км, уничтожая все на своем пути. Одновременно вспыхнувшие в городе пожары объединились в огненный смерч, который занял свыше 11 квадратных километров Хиросимы.

По официальным подсчетам японской стороны, от непосредственного воздействия взрыва в городе 6 августа 1945 года погибло до 80 тысяч человек. Однако еще один коварный удар атомного оружия был вскрыт уже после — через несколько недель выжившие начали в муках умирать от острой лучевой болезни. В итоге, по меньшей мере 120 тысяч японцев погибли за все время после Хиросимы от последствий атомного взрыва.

histclo.com /

Даже спустя 76 лет в Японии остаются люди, которые переносят отложенные последствия атомной бомбардировки — так называемые «хибакуся»: эти современные «неприкасаемые» сталкиваются с серьезными сложностями на протяжении всей жизни, несмотря на помощь от правительства.

Второй удар

Не успев оправиться от шока, связанного с уничтожением Хиросимы, Япония спустя три дня переживает еще одну атомную бомбардировку в Нагасаки. Это был крупный портовый город и бывшее японское «окно в Европу»: пока государство было закрыто для выходцев из западных стран, единственная гавань, принимавшая «гайдзинов» (чужеземцев), располагалась именно там.

Второй взрыв оказался сопряжен с массой технических сложностей и неполадок. Изначально бомбардировка была запланирована на 11 августа, однако была перенесена на два дня раньше. Изначально предполагалось, что целью удара станет город Кокура. Однако на подлете самолет B-29 Bockscar, несший на борту атомную бомбу «Толстяк» (Fat Man), обнаружил над городом высокую облачность — и развернулся на Нагасаки.

Взрыв произошел в 11:02 по местному времени над сталелитейными и орудийными производствами Мицубиси. Несмотря на то, что бомбардировка Нагасаки производилась более мощной бомбой (20 килотонн), урон от нее оказался несколько меньшим — часть жилых кварталов города оказалась нетронутой. Это связано с тем, что эпицентр взрыва пришелся на промзону; кроме того, расположение города в холмистой местности позволило снизить разрушительный эффект.

Несмотря на все вышеозначенные факторы, взрыв в Нагасаки затронул район площадью примерно 110 квадратных километров. Количество погибших к концу 1945 года составило от 60 до 80 тысяч человек — спустя годы от лучевой болезни умрут еще 140 тысяч выживших.

pixabay.com / PD

Парни не смотрят на взрыв

Прошло 76 лет, история бомбардировок Хиросимы и Нагасаки успела войти даже в школьные учебники как финальный аккорд самой страшной в истории человечества войны. Однако виновники этой трагедии отказываются признавать свою вину за военное преступление времен Второй мировой. Несмотря на постоянные требования к России и другим странам покаяться за преступления прошлого США до сих пор не попросили у Японии прощения за развернувшуюся катастрофу, последствия которой сохраняются до сих пор.

На протяжении последних шести лет журналисты и общественные деятели неоднократно спрашивали американское правительство, Госдепартамент и Белый дом о том, когда Вашингтон признает свою вину в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки и принесет официальные извинения Токио. Раз за разом Соединенные Штаты давали понять — никаких извинений не будет.

wikipedia.org /

По мнению Соединенных Штатов, атомные бомбардировки не могут быть причислены к преступлениям против человечности, так как являлись «актом войны США против императорской Японии». Кроме того, Вашингтон считает, что взрывы в Хиросиме и Нагасаки уберегли американских военных от затяжной кампании по вторжению в Страну восходящего солнца. Согласно оценкам Объединенного комитета начальников штабов, возможные потери США в планируемых в 1945 году высадках на острова оценивались в 1,6 млн человек.

Тут нужно вспоминить, что Соединенные Штаты за все время боев на Тихоокеанском ТВД потеряли 106 тысяч военнослужащих убитыми в бою и пропавшими без вести. А суммарное количество жертв Хиросимы и Нагасаки — вместе с погибшими от последствий взрыва годы спустя — составляет более 450 тысяч человек. Получается, что «для завершения войны» США обрекли на смерть в четыре раза больше человек, чем потеряли сами.

Тем не менее из позиции «быстрого завершения войны» проистекает официальная позиция США по вопросу, которая повторяется каждым президентом и госсекретарем. Коротко она звучит так: «Хиросима — трагедия, но не преступление».

В 2016 году, на фоне первого визита американского лидера в Хиросиму, президент США Барак Обама заявил, что не будет извиняться перед Токио за сброшенные атомные бомбы. Для него японская трагедия — лишь часть истории, которой должны заниматься специалисты.

«В разгар войны лидеры принимают всевозможные решения, и задача историков — задавать вопросы и исследовать их. Но я, как человек, занимающий эту должность последние семь с половиной лет, знаю, что каждый лидер принимает очень трудные решения, особенно во время войны», — заявил тогда глава Соединенных Штатов.

wikipedia.org / Pete Souza / Public Domain

О том же высказался на фоне визита Обамы в Хиросиму и ключевой внешнеполитический советник президента в аппарате Белого дома Бен Родс:

«Цель визита — не в том, чтобы приносить извинения».

Волна критики обрушилась на Обаму после того, как свою речь в Хиросиме он начал со слов «Семьдесят один год назад, ясным безоблачным утром, смерть обрушилась с неба, и мир изменился». В ответ ассоциации выживших при атомных взрывах людей заявили, что «смерть сама с неба не падает» и отметили, что лидер США не только не принес извинения за атомные бомбардировки — но и не упомянул о том, что именно его страна совершила данный бесчеловечный акт.

Shigeaki Mori survived the 1945 atomic bombing in Hiroshima. Today, he met President Obama https://t.co/7B7q9wG2Po pic.twitter.com/fzwR4BJ1Qc — The New York Times (@nytimes) May 27, 2016

Не намеревался приносить извинения за Хиросиму и госсекретарь США Джон Керри. В ходе его визита в Японию в 2016 году в Госдепе подчеркнули, что акция возложения главой внешнеполитического ведомства цветов к мемориалу жертв бомбардировок — это лишь «выражение скорби».

«Если вас интересует, приехал ли госсекретарь в Хиросиму, чтобы извиниться, ответ на это — нет. Если же вы спрашиваете, считаем ли госсекретарь и я, что все американцы и японцы исполнены скорбью в связи с трагедиями, постигшими стольких наших соотечественников, то ответ – да», — сказал представитель американской администрации.

Secretary of State John Kerry in Hiroshima for G-7 talks, memorial ceremony https://t.co/tk3oaWCAmW via USA Today pic.twitter.com/BUL1TJ6E9J — THRILLD (@thrilld_com) April 10, 2016

Не сменился курс в отношении Хиросимы и Нагасаки и при следующем главе Белого дома Дональде Трампе. На фоне 75-летия атомных бомбардировок президент США заявил, что именно благодаря взрывам в Хиросиме завершилась Вторая мировая война и началась «беспрецедентная эра глобальной стабильности».

Но лучше всех президентов и политиков позицию США по вопросу выразил внук президента Гарри Трумэна — Дэниел Клифтон Трумэн, являющийся в настоящее время активным сторонником ядерного разоружения.

«Бомбы закончили войну. Они спасли сотни или тысячи жизней с обеих сторон, и это то, что, по словам деда, было причиной его решения. Чтобы закончить войну и спасти жизни американских солдат, которые, вероятно, погибли бы при вторжении на острова… Дед до конца жизни считал, что решение сбросить бомбы на Хиросиму и Нагасаки было верным. США никогда не попросят прощения за это», — сказал американец.

Молчание Токио

Самым удивительным в череде замалчиваний и экивоков в отношении Хиросимы и Нагасаки кажется крайне дипломатичное и тихое поведение самой Японии. В стране с тысячелетней военной историей и своим понятием воинской чести на официальных уровнях — так же, как и Обама пять лет назад – не говорят о том, кто именно сбросил бомбы в 1945 году.

pixabay.com /

Дошло до того, что в 2007 году министр обороны Японии Фумио Кюма заявил, что «не держит зла на США», поскольку бомбардировка, по его мнению, «была неизбежна». А в 2016 году, в преддверии визита Обамы в Хиросиму, глава МИД азиатской страны Фумио Кисида сказал, что японцы не ждут от американского лидера извинений за события 70-летней давности.

«Пострадавшие от атомной бомбардировки хотят, чтобы трагедия больше никогда не повторилась. Дело тут не в извинениях. Поездка президента США в Хиросиму предоставит важную возможность для развертывания международной кампании за мир без ядерного оружия», — отметил глава внешнеполитического ведомства Японии.

Кисида явно лукавил, когда говорил о желаниях простых японцев. По данным опроса, проведенного в стране компанией Populus, большинство опрошенных граждан — 61% — считают, что США должны извиниться за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. А 74% респондентов полагают, что эти трагедии нельзя оправдать войной, так как в них погибло большое количество гражданского населения.

Причина позиции первых лиц Японии кроется в реальных итогах Второй мировой войны. Капитуляция государства привела к оккупации островов американскими войсками, страна фактически лишилась армии и была полностью демилитаризована.

На данный момент США сохраняют протекторат над Японией: на островах расположено по меньшей мере 100 американских военных баз и пунктов временного базирования. Даже спустя 76 лет Страна восходящего солнца остается полуоккупированным государством под «колпаком» Вашингтона. И это вынуждает японских политиков открытым текстом врать своим гражданам о том, кто и как должен нести ответственность за трагедию.

Global Look Press / Paul Christian Gordon/ZUMAPRESS.com

Ненужные жертвы

Однако в намеренном умалчивании США истории уничтожения Хиросимы и Нагасаки есть еще один важный подводный камень. Некоторые американские историки, специалисты по военному делу, дипломаты и даже бывшие государственные деятели склонны предполагать, что атомные бомбардировки не имели никакого стратегического и тактического смысла в финале Второй мировой войны. Если следовать этой логике, то Соединенные Штаты абсолютно бесчеловечно уничтожили полмиллиона человек — только ради внешнеполитических бонусов и громкого эффекта от атомного оружия.

Помимо дихотомии между военным вторжения в Японию и разовыми акциями устрашения у США было как минимум две альтернативы, считает историк, директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

Во-первых, Соединенные Штаты могли на стадии ультиматума гарантировать сохранение императорской власти и статуса — поскольку в случае безоговорочной капитуляции пришлось бы судить императора Хирохито как военного преступника. Такое решение в частности предлагал генерал Дуглас Макартур, принимавший капитуляцию Японии 2 сентября 1945 года.

Foreign Minister Mamoru Shigemitsu and General Yoshijiro Umezu signed for Japan. General Douglas MacArthur signed for the US and accepted the surrender in his capacity as the Supreme Commander for the Allied Powers. https://t.co/wDvppIWjG3 #VJDay pic.twitter.com/ZGsGHziwcf — US National Archives (@USNatArchives) September 2, 2020

Во-вторых — и это самое главное — Япония неминуемо капитулировала бы после того, как в войну вступил Советский Союз: это бы означало, что Токио остается один на один с крупнейшими державами антигитлеровской коалиции.

После того, как 9 августа 1945 года СССР официально начал операцию в Манчжурии, буквально за две недели ожесточенных боев Квантунская армия была поставлена на грань военного коллапса. В случае, если бы Хиросима и Нагасаки не были атакованы, император Хирохито всерьез начал бы рассматривать вариант с капитуляцией, чтобы не допустить войну на территории уже самих островов.

Любопытно, что впоследствии японский лидер отмечал, что вступление СССР в войну и катастрофа в Манчжурии стали теми факторами, которые вынудили его сдаться.

RIA Novosti archive / CC BY-SA 3.0

В 1946 году правительством США был опубликован «Сводный отчет об исследовании стратегических бомбардировок», который не только наиболее полно описал последствия атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки, но и приводил анализ состояния японской армии со слов первых лиц государства. Вывод доклада был крайне печальным для руководства США — Япония не выдержала бы долгих боев и к концу 1945 года война была бы окончена.

«До 31 декабря 1945 года или, по всей вероятности, до 1 ноября 1945 года Япония капитулировала бы — даже если бы атомные бомбы не были сброшены, даже если бы Россия не вступила в войну, и даже если бы не планировалось или не предполагалось вторжение на острова», — отмечается в документе.

Решение Трумэна об атомной бомбардировке Японии вызвало ряд критических замечаний среди ключевых американских военных Второй мировой войны. Генерал Дуглас Макартур впоследствии вспоминал, что его не поставили в известность о грядущих взрывах. Он отмечал, что он не видел смысла в подобных атаках.

Мнение Макартура разделяли и флотоводцы — адмиралы Уильям Лехи и Честер Нимиц считали, что чисто с военной точки зрения атомная бомба не сыграла решающей роли в поражении Японии.

Самым же веским аргументом в нецелесообразности атомных бомбардировок стало мнение генерала армии и президента США в 1953-1961 гг. Дуайта Эйзенхауэра. В своих мемуарах деятель вспоминал, что свои соображения на этот счет он сообщил военному министру Генри Стимсону, находясь в побежденной Германии в 1945 году.

«Я был один из тех, кто считал, что есть целый ряд убедительных причин поставить под сомнение мудрость такого решения… Япония была уже разбита, атомная бомбардировка была совершенно излишней… Я считал, что наша страна должна избегать провоцирования мирового сообщества использованием оружия, применение которого, на мой взгляд, более не было обязательным как средство сохранения жизни американских солдат», — писал Эйзенхауэр.

Тысячи извинений

В связи с историей о непризнании США своей полной ответственности за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, стоит напомнить, что за последние 30 лет Вашингтон непрестанно требует от других стран извинений и даже «покаяний» за события прошлого. Особое место в этом списке занимает Россия: любое историческое событие неизменно приводит к тому, что Соединенные Штаты в лице отдельных их представителей требуют от Москвы раскаяния.

Вот лишь краткий срез заявлений и мнений последних лет о том, за что Россия должна «извиниться» по мнению США:

Россия должна ответить на обвинения в том, что Москва вмешивалась в американские выборы в 2016 году.

США требуют объяснений и извинений за события в британском Солсбери и «Дело Скрипалей».

Вашингтон обеспокоен ситуацией на Украине и требуют от России признания участия в дестабилизации обстановки в стране.

Соединенные Штаты требуют от России вернуть Крым Украине, не признавая итоги референдума 2014 года о присоединении полуострова к РФ.

Москва должна покаяться за поддержку президента Сирии Башара Асада , а также якобы за угнетение граждан САР.

США ждут извинений за хакерские атаки, в которых обвиняют РФ.

Россия, по мнению США, должна признаться в «агрессии» против Грузии в августе 2008 года.

Москва должна прекратить поддержку Ирана и Северной Кореи.

Российские власти, считают в Вашингтоне, нарушают гражданские права и свободы, и так далее, и тому подобное.

Отдельно коснемся событий исторической давности, связанных с историей Второй мировой войны:

Соединенные Штаты требуют от России полного осуждения «Пакта Молотова-Риббентропа» (при том, что уже есть решение Съезда народных депутатов СССР).

Сенат США требует от Москвы покаяния перед бывшими советскими республиками Прибалтики за присоединение Эстонии, Латвии и Литвы к Советскому Союзу в 1940 году (также к вопросу о «Пакте Молотова-Риббентропа»).

Американские сенаторы рекомендуют РФ покаяться за «массовое убийстве польских солдат в Катынском лесу в 1940 году».

Список достаточно обширен, однако не идет ни в какое сравнение с моментальным убийством сотен тысяч человек в Хиросиме и Нагасаки. Получается, что США требует от России извинений под любым предлогом — однако никто из деятелей в Вашингтоне не готов признать вину самих Соединенных Штатов за самую страшную военную трагедию ХХ века.