Первый индийский авианосец Vikrant вышел в море на ходовые испытания

Нью-Дели, 4 августа. В Индии стартовали ходовые испытания авианосца Vikrant, который был разработан и построен индийскими специалистами. Об этом сообщает пресс-служба индийских ВМС.

Авианосец спроектирован по схеме, предполагающей короткий взлет и аэрофинишерную посадку. Длина корабля достигает 260 метров, ширина — 60 метров. Водоизмещение авианосца — 40 тысяч тонн.

Он способен развивать скорость до 28 узлов. Авианосец вооружен четырьмя артиллерийскими установками с орудиями калибра 30 миллиметров и 76 миллиметров. Кроме того, он обладает пусковыми установками для зенитных ракет. В авиагруппу корабля войдут 40 истребителей, в том числе 24 палубных МиГ-29К/КУБ.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области стартовали российско-индийские учения «Индра-2021». Маневры проходят на военном полигоне Прудбой под Волгоградом. В них задействованы более 500 российских и индийских военнослужащих.