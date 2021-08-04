Российско-индийские учения «Индра-2021» стартовали под Волгоградом

Волгоград, 4 августа. Военнослужащие вооруженных сил России и Индии приступили к проведению совместных учений «Индра-2021» в Волгоградской области.

Маневры проходят на военном полигоне Прудбой. В них задействованы 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также разведывательная рота мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО). С индийской стороны в учениях принимают участие 250 представителей ВС.

Стоит отметить, что индийские военнослужащие прибыли в Россию 2 июля. В международном аэропорту Волгограду их встретила российская делегация во главе с заместитель командующего 8-й общевойсковой армии ЮВО генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян. По русскому обычаю гостям поднесли хлеб-соль.