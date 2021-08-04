Талибы намерены продолжить нападения на чиновников Афганистана

Кабул, 4 августа. Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за атаку на резиденцию министра обороны Афганистана Бисмиллы Мухаммади, в результате которой погибло восемь человек и 20 были ранены.

Представитель талибов Забиулла Муджахед подтвердил причастность радикальной организации к инциденту и заявил, что целью нападения было проводимое в доме чиновника совещание. Также он подчеркнул, что боевики будут продолжать атаки на представителей властей страны.

Blast in Afghan capital as Taliban claim attack on minister's compound https://t.co/5AwCQT3f8R — Pauline Chilton (@chiltonforiowa) August 4, 2021

Ранее, 3 августа, рядом с резиденцией Мухаммади в Кабуле взорвался заминированный автомобиль, затем на улицах началась перестрелка. Очевидцы заявляли, что вооруженный человек пытался попасть в резиденцию.

Бои продолжались около четырех часов, после чего МВД страны опубликовало информацию о потерях. От рук боевиков погибли восемь мирных жителей, более двадцати получили ранения. Правительственными силами были эвакуированы сотни жителей квартала. Все четверо нападавших были ликвидированы. Сам министр обороны в результате атаки не пострадал.

В настоящее время талибы контролируют уже более половины территории государства и практически все приграничные с соседними странами районы. Ожесточенные бои ведутся в 31 из 34 провинций, а также в окрестностях стратегически важных городов Герат, Кандагар и Лашкаргах. В последнем введено чрезвычайное положение, в его окрестности перебрасывают подразделения специального назначения для усиления правительственной армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.