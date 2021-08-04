Федункив поделилась трогательными кадрами с молодым мужем-итальянцем

Москва, 4 августа. Звезда шоу Comedy Woman и актриса Марина Федункив показала видео с итальянским бизнесменом Стефано Маджи, который недавно стал ее супругом.
Артистка поделилась трогательными кадрами в Instagram Stories. Федункив опубликовала короткое видео, на котором общается с молодым мужем-итальянцем на русском языке.
«Кто здесь самая красивая невеста?» — спрашивает бизнесмена в ролике актриса.
«Ты!» — отвечает ей Маджи.
Муж звезды Comedy Woman моложе своей супруги на 15 лет. До встречи с итальянцем Федункив прожила 12 лет с Сергеем Щелчковым, однако отношения они так и не узаконили. Артистка рассталась с возлюбленным из-за его измен.
Кроме того, актриса 13 лет была замужем за предпринимателем по имени Михаил. Знаменитость не любит вспоминать о том периоде, поскольку ей приходилось бороться с пагубными зависимостями бывшего супруга.
Брак с Маджи актриса скромно зарегистрировала в МФЦ. Супруги не устраивали пышных праздников, а на Федункив даже не было белого платья.
После свадьбы артистки в Сети появились фото ее мужа с итальянским стилистом и модельером Джованни Чаччи, который является открытым геем. Это спровоцировало слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Маджи, но Федункив их опровергла.