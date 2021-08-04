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Верховный суд РФ подтвердил возможность продажи единственного жилья банкрота
Экономика
Верховный суд РФ подтвердил возможность продажи единственного жилья банкрота
ФБА «Экономика сегодня»  /  Александр Цупило

Москва, 4 августа. Кредиторы могут продать на торгах единственное жилье банкрота, предложим ему взамен менее дорогую недвижимость, сообщил Верховный суд РФ.

Конституционный суд в апреле 2021 года заявил, что суды вправе сами определять, сохранять ли за должником единственное жилье или нет, а также определять порядок предоставления кредитором замещающего жилья. В 2012 году КС сообщал, что правило сохранения единственного жилья должника не должно распространяться на дорогостоящую недвижимость.

Как объяснил Верховный суд, более скромное жилье взамен единственного дорогого банкроту может приобрести не только кредитор, но и финансовый управляющий за счет средств конкурсной массы — имущества, имеющегося у гражданина на день рассмотрения заявления судом, за исключением того, на которое взыскание не может быть обращено. При этом условия сделки купли-продажи должны быть сформулированы так, чтобы право собственности на имеющееся жилье прекращалось не ранее возникновения права на более скромное, подчеркнул ВС.

Граждане РФ с долгами от 50 до 500 тысяч рублей с 1 сентября 2020 года могут подать в МФЦ заявку на внесудебное банкротство. Процедура обычно длится шесть месяцев. Для ее ускорения предлагается регламентировать сроки обращения кредиторов в суд и выделить пенсионеров в отдельную категорию банкротов.

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