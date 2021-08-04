Гуайдо хочет потратить золотой запас Венесуэлы

Каракас, 4 августа. Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо использовал миллионы долларов с замороженных в США счетов Центрального банка Венесуэлы для оплаты судебных издержек, связанных с попытками получить доступ к золотому запасу страны, который хранится в Банке Англии.

В июле 2021 года Верховный суд Великобритании провел разбирательство, касающееся судьбы венесуэльского золота, хранящегося в Банке Англии, стоимость которого оценивается примерно в 2 млрд долларов. Этот процесс начался еще в мае 2020 года, когда правительство Венесуэлы подало в суд на Банк Англии за отказ выдать золото.

Правительство Николаса Мадуро запросило доступ к золоту, чтобы иметь возможность приобрести продукты питания и медикаменты в связи с пандемией COVID-19. В феврале 2021 года независимый эксперт ООН по санкциям Алена Духан призвала «правительства Соединенного Королевства, Португалии и Соединенных Штатов и соответствующие банки разморозить активы Центрального банка Венесуэлы для закупки лекарств, вакцин, продуктов питания, медицинского и другого оборудования».

Prt Scr twitter.com / @NicolasMaduro

Золотая лихорадка

В ходе судебного процесса решался вопрос о том, кого правительство Великобритании официально признает президентом Венесуэлы, и, следовательно, кто имеет право на доступ к активам Центрального банка Венесуэлы, которые находятся в Банке Англии. Хотя Высокий суд Великобритании первоначально встал на сторону Гуайдо, Апелляционный суд Великобритании в октябре 2020 года постановил, что признание Великобританией Гуайдо было «двусмысленным или, во всяком случае, менее чем однозначным».

Перед началом слушаний в Верховном суде Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, в котором утверждалось: «Правительству Великобритании ясно, что Хуан Гуайдо был признан с февраля 2019 года единственным законным президентом Венесуэлы».

После того, как в октябре 2020 года представители Мадуро выиграли апелляцию, Гуайдо был вынужден оплатить судебные издержки в размере 400 тыс. фунтов стерлингов. В ноябре 2020 года юридическая команда Гуайдо получила предупреждение от судьи коммерческого суда Сары Кокерилл из-за несоблюдения платежного поручения, наложенного британским правосудием в связи с судебным разбирательством по золоту Венесуэлы, хранящемуся в Банке Англии».

К декабрю 2020 года бывший представитель Гуайдо в Великобритании Ванесса Нойманн сообщила Financial Times, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) «так долго откладывало передачу замороженных средств оппозиции Гуайдо для покрытия судебных издержек, что судебный процесс в Великобритании находился под угрозой проигрыша».

Откуда деньги

Документы, представленные в открытом суде в Великобритании, демонстрируют, что судебные издержки команды Гуайдо в размере 400 тыс. фунтов стерлингов были оплачены деньгами, которые были взяты со счетов Центрального банка Венесуэлы в США.

В апреле 2020 года правительство США перевело активы Центрального банка Венесуэлы на сумму 342 млн долларов США из банка Citibank на счет в Федеральной резервной системе США в Нью-Йорке. Бывший госсекретарь США Майк Помпео предоставил Гуайдо и его назначенцам доступ к имуществу Центрального банка Венесуэлы в ФРС Нью-Йорка. В ходе шага, который правительство Венесуэлы осудило как «вульгарное грабеж», правительство США фактически перевело 342 млн долларов венесуэльских государственных активов непосредственно Гуайдо. Именно эти средства представители Гуайдо использовали для финансирования юридических услуг в Великобритании.

Global Look Press / Boris Vergara / dpa

«Единственными средствами, находящимися под контролем Гуайдо, являются средства на счетах Центрального банка Венесуэлы в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в США», — об этом в ходе судебного разбирательства заявил представитель команды Гуайдо.

Правительство Мадуро обжаловало использование государственных средств Венесуэлы для оплаты услуг, которые были предоставлены Хуану Гуайдо и его команде. В Каракасе небезосновательно полагают, что если Гуайдо может распоряжаться деньгами Центрального банка, то аналогичная судьба может постичь и золотой запас страны.

Юристы, которые представляют интересы законного правительства Венесуэлы, предполагают, что кроме вышеуказанных расходов, команда Гуайдо потратила около 3,8 млн. долларов со счетов Центробанка на оплату услуг юридической компании A&P.

Честное джентльменское

Хотя официальные лица Великобритании настаивают на политической независимости Банка Англии, замораживание венесуэльских активов является частью ведущейся США и Великобританией кампании против Венесуэлы, важнейшая часть которой включает разрушение экономики страны. Таким образом, вопрос о венесуэльском золоте, хранящемся в Банке Англии, носит политический характер и является частью усилий по дестабилизации и свержению правительства Венесуэлы.

«Это дело проходит тонкую грань между законом и политикой. Судебное дело г-на Гуайдо направлено на то, чтобы поставить его выше верховенства закона как в Венесуэле, так и в Соединенном Королевстве на основе заявления, сделанного правительством Соединенного Королевства», — заявил Сарош Зайвалла, старший партнер компании Zaiwalla & Co., которая представляла интересы правительства Мадуро.

Окончательное решение о судьбе венесуэльского золота должно быть вынесено уже в ближайшие месяцы. Очевидно, что в течение оставшегося времени британским политикам, которые влияют на ход процесса, необходимо сделать непростой выбор. С одной стороны — желание наказать строптивого Мадуро, с другой — репутация лондонского Сити, который еще пользуется доверием зарубежных инвесторов, хранящих здесь свои активы.