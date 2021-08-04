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Житель Тюменской области расплатился чужой банковской картой и попал под суд

  /   Обновлено: 04 августа 2021 17:13
Происшествия
Житель Тюменской области расплатился чужой банковской картой и попал под суд
pixabay.com

Тюмень, 4 августа. Суд вынесет приговор 23-летнему жителю села Абатское Тюменской области. Его обвинили в краже денежных средств. Общая сумма ущерба составила 34 тыс. рублей.

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молодого человека, который расплачивался в магазинах чужой банковской картой.

Житель Тюменской области нашел ее на улице и решил не возвращать владельцу, а купить продуктов. Он отправился в магазин и в течение дня потратил 34 тыс. рублей.

Потерпевшая обнаружила пропажу денежных средств вечером и заблокировала карту, после чего позвонила в правоохранительные органы. Силовики нашли преступника. Подозреваемый дал подписку о невыезде.

Тем временем россиянам грозит уголовный срок за снятие денег с карты родственника без спроса. Подобное преступление будет наказываться сроком до шести лет лишения свободы.

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