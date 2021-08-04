Марокко намерено стать мировым лидером автоиндустрии к 2030 году

Рабат, 4 августа. Министерство промышленности Марокко заключило соглашение с компанией Renault по производству автомобилей. Сделка состоялась в рамках стратегии королевства по достижению мирового лидерства в автоиндустрии.

Согласно договоренностям, Рабат планирует увеличить закупки компонентов у местных производителей на сумму в 1,5 млрд евро, а к 2025 году — до 2,5 млрд. Это повысит интеграцию французской компании в марокканскую экономику до 80%.

В настоящий момент на территории Марокко располагается два завода Renault. Они занимают основную долю авторынка в королевстве. На втором месте оказались Peugeot. Их совместное производство и экспорт в Европу вырос более чем на 70% за период с 2012 по 2019 год.

По данным Валютного управления страны, реализация машин, произведенных в Марокко, принесла в казну государства 4,76 млрд долларов за первое полугодие 2021-го. Основной причиной такого развития событий является рост продаж сборки на 47,1% и электропроводки на 36%.

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Две местные фабрики Renault в основном производят модели Dacia. Они, как и Lada, строятся на платформе CMF-B. Не исключено, что «африканские» машины могут попасть на отечественный рынок через Европу.

Министерство промышленности планирует увеличить ежегодный выпуск автомобилей до 1 млн к 2030 году. В случае успеха королевство обгонит такие страны, как Китай и Индия, став мировым лидером автоиндустрии.

В начале августа Марокко и Бразилия подписали соглашение о передаче технологий по разработке электромобилей. В частности, специалисты двух стран займутся совместным производством быстрых зарядных устройств для машин.