Гендиректор РЭО спрогнозировал сроки снижения тарифа на вывоз мусора

Москва, 4 августа. Возможные сроки снижения тарифа за вывоз отходов для потребителей оценили в ППК «Российский экологический оператор».

Инвестиции в развитие системы по обращению с твердыми коммунальными отходами могут способствовать уменьшению стоимости вывоза мусора в течение десяти лет. Об этом сообщает сайт 360tv.ru.

«Необходимо создать комфортные условия для игроков рынка. Чтобы отрасль развивалась, мы также прорабатываем меры поддержки», — цитирует издание гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

Как выяснилось, операторы из регионов России смогут инвестировать в развитие инфраструктуры собственные средства. Сегодня в тариф включено 5−10% от их валовой выручки, и именно эти средства предлагается использовать в качестве вложений. Данные инвестиции позволят снизить стоимость услуг для потребителей через десять лет.

В качестве способа «подстегнуть» раздельный сбор мусора в России ранее предложили ввести своеобразную систему материальных поощрений, следуя примеру других стран.