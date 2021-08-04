Леонков объяснил, почему США окажутся бессильны в ядерной войне против России

Москва, 4 августа. Ядерный потенциал России значительно превосходит американский, поэтому Вашингтону не стоит провоцировать Москву. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее аналитики китайского издания Baijiahao пришли к выводу, что США ждут катастрофические последствия в случае развязывания ядерной войны против России. По их словам, ядерный арсенал Москвы нисколько не уступает американскому, поэтому если он будет задействован, то «США не смогут одержать победу».

Леонков в беседе с «Царьградом» отметил, что аналитика китайских экспертов не является попыткой столкнуть Россию и США. По его словам, многочисленные публикации в китайских СМИ о возможном исходе ядерного противостояния направлены на сдерживание американского милитаризма.

Эксперт напомнил, что к настоящему моменту Россия модернизировала почти 80% своего ядерного вооружения. При этом США не обновляли свой арсенал с 1991 года. Пентагон неоднократно докладывал нынешнему главе Белого дома Джо Байдену о том, что страна не готова к ядерной войне, однако ситуация осталась прежней.

«Некоторые ракеты США лучше оставить в шахтах. Что-либо делать с ними они не могут, они потеряли даже инструкции. То есть ядерная триада Америки почти дышит на ладан. Что-то, может быть, взлетит, а что-то не взлетит», — отметил Леонков.

Стоит отметить, что 28 июля делегации России и США в ходе состоявшихся в Женеве консультаций по стратегической стабильности обсудили угрозы в сфере безопасности и перспективы «нового контроля» над ядерными вооружениями. Позднее Вашингтон оценил прошедшие консультации как «профессиональные и содержательные», передает RT.