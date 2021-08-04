Яковлева стала одной из самых высокооплачиваемых театральных актрис

Москва, 4 августа. Звезда «Интердевочки» и «Каменской» стала одной из самых высокооплачиваемых актрис в «Современнике». Только роль Джулии Ламберт в премьерном спектакле «Театр» по роману Сомерсета Моэма принесла Елене Яковлевой свыше 4 млн рублей в год. До этого самым высокооплачиваемым артистом «Современника» считался Михаил Ефремов, зарабатывавший по миллиону за несколько выходов на сцену.

Кроме съемок в кино, Яковлева практически заключает государственные контракты с различными площадками. Надо отдать должное, актриса не «рвач», ее выступления на концертах или встречах со зрителями варьируются в районе 160–250 тыс. рублей. И их не так уж много. Но «цена» на актрису последние годы продолжает расти.

В 2017 году за роль Шарлотты Хэй в пьесе «Эта прекрасная жизнь» по пьесе Кена Людвига «Музыка небес» в МДТ имени Пушкина Яковлева заработала 950 тыс. рублей. В 2018 году в «Современнике» еще при Галине Волчек за Марию Стюарт в «Играем Шиллера» — уже 3 138 477 рублей. И вот теперь свыше 4 млн. Кстати, постановку «Театр» зрители сочли одной из самых удачных премьер в этом году.

Ранее ФАН сообщал, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановку театра «Современник» «Первый хлеб» на предмет оскорбления ветеранов.