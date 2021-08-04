Джаралла увидел знак перемен в претензии сенатора из Франции к репрессиям на Украине

Раньше Евросоюз закрывал глаза на несоблюдение прав человека на Украине, стремясь поддержать установленный в стране антироссийский режим, однако сейчас времена меняются. Об этом ФАН заявил крымский политолог Владимир Джаралла, прокомментировавший обращение французского сенатора Натали Гуле к главе МИД Жан-Иву Ле Дриану, в котором та заявила о нарушении прав человека на Украине.

Французский политик напомнила своему МИД о незаконном содержании экс-премьера Украины Виктора Медведчука и его супруги под домашним арестом, а также о блокировке ряда телеканалов без должного расследования. Гуле хотела бы узнать, какие меры намеревается принять министр для продвижения прав человека и общественных свобод в Украине. Ранее она просила французский МИД прокомментировать рост неонацистских настроений в Киеве.

Владимир Джаралла обратил внимание на то, что внимание сенатора к репрессиям на Украине является характерной для французской политики ситуацией.

«Франция наряду с Германией — лидер Европейского союза, — подчеркнул политолог. — Но при этом Париж выполняет в большей степени роль политического лидера, в то время как экономическое верховенство остается за Берлином. Поэтому Франция может позволить себе выступать с позиции арбитра, дающего оценку поведения других стран и сложившегося в них положения дел. Власти Пятой республики делают это регулярно. Поэтому запрос Натали Гуле — в некоторой степени продолжение данной традиции».

При этом эксперт отметил необычность позиции Гуле в контексте того, что она обращает внимание на многочисленные нарушения прав человека, происходящие на территории Украины после государственного переворота 2014 года.

«До последнего времени Европейский союз старался игнорировать эти факты, исходя из принципов двойных стандартов, а также необходимости поддерживать антироссийский режим на Украине, — охарактеризовал ситуацию Джаралла. — Но времена меняются, и поэтому позиция сенатора находит значительный отклик среди общественности. Другое дело, что практические результаты этих запросов и проведенных расследований французской стороной вызывает сомнения в объективности тех, кто находится сейчас у власти в Париже».

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский одной фразой сбил спесь с недовольных Вашингтоном властей Украины.