Политолог Соловейчик назвал масштабные военные учения США подготовкой к провокации

Американское командование отнюдь не исключает продолжения вооруженных провокаций на Черном море. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Масштабные учения

Соединенные Штаты начали глобальные интегрированные военно-морские учения LSE-2021 (Large Scale Exercise — 2021) с задействованием основных боевых кораблей и амфибийно-десантных сил. Об этом сообщили в ВМС США.

Учения LSE-2021, которые продлятся до 16 августа, «основаны на сценарии глобального противодействия бросившим вызов силам противника», говорится в сообщении ведомства. Учения должны показать противникам глобальные возможности флота США проводить координированные операции сразу на нескольких театрах военных действий.

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LSE-2021 — это самые масштабные учения американских ВМС со времен холодной войны. Подобные учения проводились последний раз в 1981 году. Они должны «продемонстрировать решимость НАТО и возможности США в условиях стратегического соревнования».

В LSE-2021 задействовано около 36 боевых кораблей, включая ракетные крейсеры, авианосцы, эсминцы, ударные подводные лодки и большие десантные корабли, а также палубная и морская авиация. Кроме того, участие принимает морская пехота из состава пяти оперативных флотов и трех экспедиционных дивизий морской пехоты. В общей сложности в учениях участвует более 25 тысяч военнослужащих.

Подготовка к провокации

Видимо, в американском бюджете появились лишние деньги, которые некуда потратить, иронизирует Владимир Соловейчик.

«Вот командование ВМС США и решило их освоить. Заодно и напомнить Джо Байдену и Камале Харрис о значимости военного флота, чтобы при подготовке следующих военных бюджетов — а финансовый год в США начинается с 1 сентября, а не с 1 января, как у нас, — ведомственные интересы ВМС США не были ущемлены», — пояснил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Попутно, заметил эксперт, военно-морские маневры преследуют и иную, более глобальную цель. США пытаются оказать психологическое давление на нашу страну, а заодно и на Китай, пытаясь создать сопутствующий фон для очередного давления при решении дипломатических проблем и экономических споров. Подобная тактика не нова, но будет ли успешной — большой вопрос.

«Очевидно, что американское командование отнюдь не исключает продолжения вооруженных провокаций на Черном море. Но, как показывает недавняя история с британским эсминцем, шансов спровоцировать РФ «на большую войну» у натовских агрессоров нет никаких», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее эксперты выразили мнение, что Великобритания, затевая войну в Черном море, может серьезно пожалеть. Британцы настроены на повторение провокаций вроде той, которую их эсминец устроил у берегов Крыма.