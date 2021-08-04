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Группа Little Big записала трек с победительницей Евровидения-2018

  /   Обновлено: 04 августа 2021 16:10
Шоу-бизнес
Группа Little Big записала трек с победительницей Евровидения-2018
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Москва, 4 августа. Популярная панк-рейв-группа Little Big выпустит совместную песню с израильской певицей Неттой Барзилай, которая победила на Евровидении 2018 года.

О сотрудничестве с исполнительницей из Израиля лидер Little Big Илья Прусикин сообщил на своей странице в Instagram. Фронтмен анонсировал выход трека под названием Moustache («Усы»), в записи которого приняла участие Барзилай, выступающая под псевдонимом Netta.

«Мы думаем, что Moustache вам понравится», — написал Прусикин.

Премьера песни состоится 6 августа. Послушать композицию можно будет на различных цифровых платформах. Поклонники Little Big с нетерпением ждут выхода трека.

«Похоже нас ждет хит, который превзойдет Skibidi»;

«Вау! Чувствую, это будет бомба! Ждем»;

«Легендарно! Ждем», — написали комментаторы.

Little Big должны были ехать на Евровидение в 2020 году с песней Uno, однако конкурс отменил из-за пандемии. В 2021 году группа отказалась от участия в соревновании исполнителей, а на Евровидение от России отправилась певица Манижа.

Илья Прусикин ранее представил совместный клип с солисткой Little Big Софьей Таюрской. Она уже около года является возлюбленной музыканта, хотя публично они рассекретили роман лишь весной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Группа Little Big записала трек с победительницей Евровидения-2018
Прусикин Little Big netta
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