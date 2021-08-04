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Спасатели вытащили тонущего подростка из реки в Энгельсе
Общество
Спасатели вытащили тонущего подростка из реки в Энгельсе
pixabay.com

Энгельс, 4 августа. В реке Сазанка Энгельсского района едва не утонул 15-летний подросток. Мальчика вовремя заметили инспекторы ГИМС.

Инцидент произошел накануне. Сотрудники ГИМС заметили в протоке местной реки Сазанка подростка, отчаянно зовущего на помощь. Спасатели вытащили его из воды и доставили на базу. Ребенок мог погибнуть, если бы инспекторы вовремя не пришли на помощь.

Мальчику оказали первую помощь. Его передали матери, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

В ведомстве отметили, что за это лето в регионе уже утонули 23 человека, трое из которых — дети. Также спасатели напоминают родителям о необходимости присмотра за малышами во время купания.

Ранее полицейские Североморска спасли семейную пару из горящей квартиры.

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