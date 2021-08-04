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Боевики возобновили спорадические нападения в удаленных регионах ЦАР
ЦАР
Боевики возобновили спорадические нападения в удаленных регионах ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 3 августа. Спорадические нападения возобновились в удаленных от Банги регионах Центральноафриканской республики (ЦАР), сообщает издание Ndjoni Sango.

После политических кризисов 2013 и 2014 годов недобитые боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов перемены» (CPC) закрепились в отдельных городах и префектурах страны. Бандформирования попытались создать марионеточное правительство, после чего на указанных территориях начались пытки и нападения на мирных жителей.

Несмотря на присутствие в ЦАР вооруженного контингента Организации Объединенных Наций (МИНУСКА), бандиты продолжают терроризировать людей, а миротворцы не обеспечивают защиту гражданского населения. Подписанное политическое соглашение о перемирии от 2019 года между правительством и вооруженными бандами сократило уровень насилия, но полностью проблему не решило.

Боевики возобновили спорадические нападения в удаленных регионах ЦАР
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Однако накануне всеобщих выборов, состоявшихся в декабре 2020 года, боевики нарушили установившийся в республике порядок и поддержали экс-президента Франсуа Бозизе, пытавшегося силой захватить власть в стране. Впервые он занял высший пост республики посредством госпереворота, в этом ему помогли чадские наемники.

Тем не менее отработанная схема дала сбой, так как подготовленная российскими инструкторами армия ЦАР (FACA) сумела предотвратить беспорядки, обеспечить безопасность на всеобщих выборах и разбить основные силы сформированного Бозизе конгломерата группировок. На данный момент правительственные войска восстановили контроль над территориями страны.

В республике до сих пор действует комендантский час и продолжается операция по зачистке удаленных регионов от радикалов. Малочисленные отряды бандформирований избегают прямых столкновений с военнослужащими и предпочитают нападать на мирное население или устраивать засады против FACA.

По уже давно сложившейся традиции, атаки происходят на проселочных дорогах в удалении от крупных населенных пунктов, что мешает армии ЦАР своевременно запросить подкрепление. Большая часть засад была организована членами группировок 3R и «Коалиции». Ранее ЦАР захватила волна демонстраций против миссии ООН, участники которой не только не могут привнести мир в страну, но и часто являются участниками крупных ДТП.

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