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Вакцинация: как замотивировать россиян прививаться, рассказала бизнес-леди Сухотина
Общество
Вакцинация: как замотивировать россиян прививаться, рассказала бизнес-леди Сухотина
Федеральное агентство новостей  / 

В Петербурге к 1 октября должны быть привиты от коронавируса 80% сотрудников госучреждений и предприятий сферы услуг. В Москве требования чуть помягче — 60% от фактического числа работников, но там уже начались проверки соблюдения указаний по вакцинации от COVID-19.

Как бизнесмены справляются с задачей? Часто ли они сталкиваются с категорическим отказом сотрудников прививаться? Что лучше работает — кнут или пряник? Как дело обстоит с вакцинацией сотрудников сферы услуг в США?

На эти вопросы ответила эксперт московского отделения «Опоры России», основательница и владелица сети салонов красоты бизнес-класса в Нью-Йорке, Москве и Санкт-Петербурге Екатерина Сухотина на брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Как призналась Сухотина, к требованиям вакцинировать 60-80% сотрудников представители бизнеса отнеслись без особого энтузиазма. Предприниматели понимали, на них ложится ответственность за работников, которые отказываются прививаться и с которыми предстоит провести разъяснительную работу.

«На наши плечи ложатся разговоры, как будто предприниматель должен заставить сотрудника пройти вакцинацию. Но по факту мы же не должны нести ответственности за это: вакцинация — дело добровольное. То есть если у нас работники не будут привиты, то последуют штрафы, приостановка деятельности до 90 суток. Естественно, все этого боятся, и благодаря этому идет давление: указания давят на нас, мы давим на сотрудников и под этим давлением какое-то число людей идет на вакцинацию. Но все-таки хочется, чтобы люди вакцинировались добровольно», — высказалась Сухотина.

При этом она отметила, что менталитет москвичей и петербуржцев в этом вопросе отличается. Жители Москвы, по ее словам, больше вовлечены в тему вакцинации: они смотрят больше новостей, больше читают и обсуждают ситуацию. Петербуржцы же словно живут в другом мире и никогда не знали, что вакцинироваться необходимо. Исправить ситуацию и довести количество вакцинированных сотрудников до требуемого процента удается лишь через долгие разъяснительные беседы и личный пример.

«В разных городах и странах люди реагируют по-разному. В США, как только появилась вакцина, люди сразу самостоятельно пошли прививаться: не потребовались беседы и уговоры. По поводу Москвы — было пару недель убеждений, плюс своим примером показали, что в вакцинации нет ничего страшного, успокаивали, что никаких побочных эффектов нет. Сотрудники прислушались, и потихоньку мы догнали необходимый процент: в Москве у нас теперь около 70% привитых работников. Сейчас приехали в Петербург, чтобы тоже проводить разъяснительные беседы», — поделилась предпринимательница.

Как рассказала Сухотина, основные причины, по которым люди избегают вакцинации, — это боязнь побочных эффектов и недоверие к препарату, якобы он недостаточно испытан. Плюс многие переболели коронавирусом бессимптомно, поэтому официальной отметки о заболевании у них нет, а антитела есть. Такие сотрудники боятся, что прививкой нанесут вред организму, объяснила бизнесвумен.

Вакцинация: как замотивировать россиян прививаться, рассказала бизнес-леди Сухотина
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Сухотина считает, что есть несколько способов увеличить темпы вакцинации в России. Один из них — это денежное вознаграждение. Его размер может быть небольшой — от 1000 до 2000 рублей. Но даже символические выплаты стали бы стимулом для тех, кто сомневается.

По ее мнению, неплохо было бы договориться с другими странами о поставках импортных вакцин на взаимных условиях. Это помогло бы привить тех людей, которые, в принципе, не против вакцинации, но по каким-то причинам не доверяют отечественным препаратам.

«Желание есть, но не хочешь прививаться нашей вакциной, то пожалуйста – плати за импортную. <…> Если бы был выбор, то есть мы бы приняли на взаимных условиях все вакцины, то намного больше людей пошло бы прививаться», — сказала она.

Отдельную роль в нежелании россиян вакцинироваться от COVID-19 играет и менталитет. Недостатка в российских вакцинах нет, да и к тому же платить за них не надо — эти факторы настораживают человека. Сухотина убеждена, будь эти препараты дефицитными или платными, за ними сразу бы выстроились очереди.

«У нас двойные стандарты: за сбор валежника в лесу платишь, а вакцина бесплатная. Это для людей своеобразный звоночек, что бесплатный сыр только в мышеловке, значит вакцина — это что-то плохое. Человек априори начинает думать так на подсознательном уровне. Вот если бы изначально проводилась политика, что вакцина — это что-то недоступное… От этого ее больше хочется», — пояснила свою точку зрения спикер.

Вакцинация: как замотивировать россиян прививаться, рассказала бизнес-леди Сухотина
Невские Новости  / Анастасия Барашкова

Вокруг вакцинации очень много шумихи и, как сказала Сухотина, «складывается внутреннее ощущение, что все делается под давлением», а русские люди не любят, когда на них давят. Поэтому история с ограниченностью вакцины, денежным вознаграждением или предоставлением большего выбора препаратов сработала бы очень хорошо, уверена она.

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