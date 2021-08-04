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Российская туристка назвала разочарованием отдых в Турции

  /   Обновлено: 04 августа 2021 16:03
Общество
Российская туристка назвала разочарованием отдых в Турции
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Кемер, 4 августа. Российская туристка поделилась впечатлениями об испорченном отдыхе в Турции. Четырехзвездный отель оказался «сплошным разочарованием».

Путевку на двоих Елена приобрела в турагентстве, за свои 66 тыс. рублей за восемь ночей россиянка рассчитывала получить достойный отдых без роскоши. Но все оказалось далеко не так радужно.

«Наши беды начались уже в аэропорту в Москве: задержали вылет на четыре часа. Потом, во время перелета, не предложили даже чай и кофе», — поделилась Елена с «Тонкостями туризма», материал опубликован на дзен-канале издания.

Российская туристка назвала разочарованием отдых в Турции
wikipedia.org  / Crymaker/CC BY-SA 2.5

В Турции россиянка попала в отель не сразу, трансфер сначала развез других туристов. Отель разочаровал Елену, хотя по отзывам она была готова ко второй береговой линии и мебели не первой свежести. Реальность оказалась суровой.

«В отзывах писали про «уставший» номерной фонд. Да он не просто «уставший» — он ушатан в ноль! Последняя реновация — в 2013 году! Мебель и сантехника «убиты»», — делится впечатлениями об отеле россиянка.

Она отметила, что в номере было чисто, постельное белье свежее, но все портила мебель. При заселении проверили HES-код о прививке от коронавируса.

Море оказалось в двух километрах от места размещения — это стало главной неожиданностью для туристки. Пешком далеко, а автобус до пляжа всегда переполнен, жалуется россиянка. Из плюсов Елена отметила сам пляж — пологий вход в море, лежаки и полотенца.

Российская туристка назвала разочарованием отдых в Турции
pixabay.com  / Free-Photos

Бассейнов было три, в одном из которых было вполне приятно плавать — вода прохладная, малолюдно и есть беседки. Питание не оставило у Елены неприятного осадка, все было вкусно и разнообразно, а вот услуги бара подкачали — очереди и дорогое пиво.

Россиянка добавила, что в отеле сильно завышена цена на спа и массаж, а также на экскурсии. Она посоветовала водную прогулку вдоль побережья Кемера. Гид в отеле не понравился Елене, она отметила его некомпетентность.

Представители туриндустрии составили список стран, куда чаще всего предпочитают ездить вакцинированные от коронавируса россияне. Турция входит в тройку лидеров.

 

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турция туризм кемер
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