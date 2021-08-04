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Тундровики Ямала пожаловались на нашествие белых медведей
Общество
Тундровики Ямала пожаловались на нашествие белых медведей
pixabay.com  /  Abenakis

Салехард, 4 августа. Белые медведи атаковали угодья тундровиков. Семерых хищников заметили в несвойственной для них среде обитания.

Случаи встреч белых медведей и человека зафиксированы в районе мыса Дровяной, пролива Малыгина и устья реки Ниутейяха, рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в социальной сети Instagram. Животные не реагируют на отпугивания, пишет «Ямал-Медиа».

«Тревожит, что медведи приходят к людям все чаще. Это связано с изменением климата, отсутствием ледяного покрова и с тем, что меняет их рацион — поковыряться в помойке животному проще, чем охотиться», — отметила Светлана Радионова.

Во многих регионах России медведи, живущие в зоопарках и реабилитационных центрах, буквально изнывают от жары. Сотрудники центра «Велес» показали, как косолапые спасались от высоких температур в Петербурге. Оказалось, что животные в жару любят лакомиться арбузами, вероятно, восполняя таким способом недостаток жидкости в организме.

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ямал животные медведи
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