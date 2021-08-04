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Занятие сексом назвали причиной положительного допинг-теста украинской теннисистки

  /   Обновлено: 04 августа 2021 15:49
Спорт
Занятие сексом назвали причиной положительного допинг-теста украинской теннисистки
Global Look Press  /  Rob Prange/Keystone Press Agency

Киев, 4 августа. Международная федерация тенниса (ITF) отменила дисквалификацию украинской теннисистки Даяны Ястремской, допинг-тесты которой оказались положительными.

Осенью прошлого года украинку отстранили от теннисных турниров из-за положительного теста на допинг. В крови Ястремской были найдены следы местеролона — он же анаболик андрогенного типа. После провала допинг-контроля теннисистка заявила, что никакие препараты не принимала, а тест оказался положительным из-за физического контакта с мужчиной. По словам украинки, накануне перед сдачей анализов она занималась сексом со своим парнем. Со слов Ястремской уже после проб на допинг она выяснила, что молодой человек принимает местеролон.

Судя по всему, такое оправдание устроило Международную федерацию тенниса. ITF прислал украинской теннисистке официальной письмо, в котором сообщается об отмене ее дисквалификации. Ястремская на своей странице в Instagram опубликовала скриншот документа и заявила, что возвращается к привычному режиму тренировок и выступлений.

В пресс-службе ITF отметили, что были проведены дополнительные анализы, включая исследование волос украинки. Все последующие допинг-пробы оказались чистыми, подчеркивается в официальном заявлении Международной федерации тенниса. Однако бывший парень Ястремской в своих соцсетях утверждает, что никогда не принимал анаболики, тем более когда встречался с теннисисткой. По словам молодого человека, отец спортсменки предлагал ему деньги за признание употребления местеролона.

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украина допинг теннис Ястремская
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