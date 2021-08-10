Рождество Николая Чудотворца: что за праздник, приметы, что нельзя делать 11 августа

Святитель Николай, которого на Руси называют Чудотворцем или Угодником (то есть угождающий Богу), — один из самых почитаемых христианских святых. Любим он и в России: Русская православная церковь поминает этого святого еженедельно, в честь него также есть несколько больших церковных праздников. В том числе отмечается Рождество святителя Николая, что вообще-то для христианства нехарактерно. Помимо Иисуса Христа и Богородицы, церковь отмечает Рождество всего двух святых — Иоанна Крестителя (Предтечи) и святителя Николая (Чудотворца).

История праздника

В России Рождество святителя Николая отмечается 11 августа (29 июля по старому стилю). Считается, что он родился в этот день в 270 году в греческой колонии в Малой Азии. Николай был из христианской семьи, он рано посвятил себя служению во имя Господа. Став епископом, святитель прославился набожностью, а также добротой, милосердием и скромностью, он был известен как бессребреник. Святому Николаю приписывают многочисленные чудеса, вплоть до воскресения мертвых.

Согласно западной традиции, святитель Николай — это рождественский дед Санта-Клаус, который одаривает детей на праздник. Эту традицию связывают с преданием, что добрый епископ тайно облагодетельствовал трех бесприданниц, бросив в дымоход их дома кошель с деньгами. Николай Угодник считается покровителем путешественников, мореплавателей, заключенных, попавших в беду, бедных и униженных. За это его чрезвычайно почитали на Руси.

Русская православная церковь вспоминает Николая Чудотворца не только 11 августа, но еще и 19 декабря (Никола Зимний), 22 мая (Никола Летний), а также каждый четверг.

Мощи святителя с 1087 года находятся в итальянском городе Бари, частицы святыни есть в разных странах, в том числе и в России.

Федеральное агентство новостей /

Рождество святителя Николая: традиции и приметы

Праздник в честь Рождества святителя Николая связывают с первыми предвестниками осени, в народе этот день называли туманником. Ягодой, символизирующей праздник, считается калина (по созвучию с еще одним христианским праздником — церковным поминовением святого мученика Калинника Киликийского, казненного язычниками). В средней полосе в это время как раз поспевает калина — распространенное и общедоступное лакомство. Эту ягоду на Руси собирали, заготавливали, использовали для выпечки и изготовления напитков.

Согласно приметам, туман на 11 августа — к хорошему урожаю неприхотливых зерновых, а также к теплой сухой осени.

Если калина уродилась хорошо, на будущий год этой ягоды будет немного (такая же примета есть относительно лесных орехов — лещины).

Согласно приметам, теплый дождливый день 11 августа — к изобилию грибов, а значит, пора готовить лукошки: чинить старые и плести новые.

Федеральное агентство новостей /

Что нельзя делать 11 августа

Согласно традиции, в церковный праздник запрещена тяжелая работа, при этом разрешается делать срочные домашние дела и готовить пищу. Под запретом ссоры, споры, а также дурные помыслы и нечестные поступки. Особенно порицается проявленная в этот день жадность и даже чрезмерная бережливость, ведь святой Николай известен тем, что готов был снять с себя последнюю рубашку для нуждающихся.

В 2021 году 11 августа приходится на среду. Согласно самым строгим церковным установлениям, это постный день, когда нельзя есть мясо, но в честь праздника разрешена горячая постная пища с растительным маслом. Однако следует помнить, что Успенский пост наступает позже, поэтому тем, кто не придерживается всех постных дней, можно особо не ограничивать себя, а вот от злоупотребления алкоголем и чревоугодия следует воздержаться.