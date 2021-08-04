«Единая Россия» предложит Путину кандидата на пост главы Дагестана

Москва, 4 августа. «Единая Россия» предложит президенту Владимиру Путину в качестве кандидатур на должности руководителей Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии нынешних врио глав регионов.

Парламентам указанных республик предстоит выбрать глав регионов из тех кандидатур, которые им предложит российский лидер.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что в Дагестане партия будет рекомендовать врио главы республики Сергея Меликова.

«Единая Россия» ранее направила в Центризбирком документы для регистрации кандидатов на выборы. Представители партии также подтвердили открытие специального избирательного счета.