ЕК продлила пошлины на сталь для России и Китая

Брюссель, 4 августа. Еврокомиссия технически продлила антидемпинговые пошлины на поставки стали из России и Китая. Ограничения были введены в 2016 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ЕК, пошлины будут оставаться в силе до завершения переоценки этих мер. Не исключено, что процедура может продлиться до 15 месяцев.

Ее задачей является выявление изменений в ценообразовании на стальную продукцию из РФ и КНР. Еврокомиссия также намерена проверить, нарушают ли поставки российской и китайской стали нормы рынка ЕС по конкуренции.

Собеседник агентства допустил, что по итогам проверки пошлины могут быть продлены еще на пять лет. Другими вариантами являются их изменение или отмена. В случае отмены ЕК должна будет компенсировать экспортерам объем средств, собранных с 5 август 2021 года.

Компания «Северсталь» ранее опровергла претензии Евросоюза в демпинге. Российский поставщик, как говорится в сообщении, экспортирует стальную продукцию на европейский рынок в соответствии с международным законодательством и в рамках установленных квот.