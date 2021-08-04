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ЕК продлила пошлины на сталь для России и Китая

  /   Обновлено: 04 августа 2021 15:52
Экономика
ЕК продлила пошлины на сталь для России и Китая
Пресс-служба ПАО «Северсталь»

Брюссель, 4 августа. Еврокомиссия технически продлила антидемпинговые пошлины на поставки стали из России и Китая. Ограничения были введены в 2016 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ЕК, пошлины будут оставаться в силе до завершения переоценки этих мер. Не исключено, что процедура может продлиться до 15 месяцев.

Ее задачей является выявление изменений в ценообразовании на стальную продукцию из РФ и КНР. Еврокомиссия также намерена проверить, нарушают ли поставки российской и китайской стали нормы рынка ЕС по конкуренции.

Собеседник агентства допустил, что по итогам проверки пошлины могут быть продлены еще на пять лет. Другими вариантами являются их изменение или отмена. В случае отмены ЕК должна будет компенсировать экспортерам объем средств, собранных с 5 август 2021 года.

Компания «Северсталь» ранее опровергла претензии Евросоюза в демпинге. Российский поставщик, как говорится в сообщении, экспортирует стальную продукцию на европейский рынок в соответствии с международным законодательством и в рамках установленных квот.

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