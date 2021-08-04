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Рошаль назвал вакцинацию колоссальным достижением человечества
Общество
Рошаль назвал вакцинацию колоссальным достижением человечества
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 августа. Российским врачам нужно изучать иностранные практики вакцинации детей от коронавируса, заявил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль.

Некоторые страны уже начали прививать от коронавируса подростков 12 – 16 лет, многие государства уже ведут активную работу в этом направлении, рассказал Рошаль. По его словам, вакцинация является колоссальным достижением человечества, поскольку позволяет защитить детей от опасных болезней с раннего детства

«Неизвестно, какую форму в дальнейшем примет COVID-19 — но, возможно, будут вакцины, которые будут применимы и для детей», — предположил Рошаль в эфире «Знания».

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль также добавил, что сам уже прошел вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V». У большинства россиян нет противопоказаний к прививке, поэтому стоит пройти процедуру как можно скорее, заключил он.

Итоговые результаты исследования «Спутника V» будут опубликованы осенью, заявили в Минздраве РФ. Вакцинацию детей от коронавируса в России планируют начать уже в сентябре 2021 года.

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