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Мужем внучки Александра Лукашенко оказался ее одногруппник
Общество
Мужем внучки Александра Лукашенко оказался ее одногруппник
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 4 августа. Старшая внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктория вышла замуж за одногруппника. О личности молодого человека рассказал его сосед по общежитию.

Зятя старшего сына белорусского лидера зовут Дмитрий Дятлов. Молодой человек родом из Полоцка, а его отец является директором местного предприятия «Техполин» по производству ремонтных хомутов для труб.

Дятлов учился вместе с Викторией Лукашенко в Белорусском государственном университете (БГУ) на факультете международных отношений — именно там они и познакомились. Муж внучки президента является ровесником 23-летней супруги.

Молодой человек, который жил с Дятловым в общежитии на первом курсе, рассказал Telegram-каналу «Наша Нива», что супруг Виктории Лукашенко — «обычный парень, как все». Дятлов поступил на платное отделение, как и его будущая супруга, и явных проблем с учебой у него не было.

«Добрый, открытый для общения. Интересовался футболом, короче, стандартный молодой человек», — охарактеризовал сосед мужа старшей внучки президента Белоруссии.

Поскольку друзьями они не были, рассказать что-то более конкретное о бывшем соседе парень не смог. Однако ему известно, что Дятлов окончил гимназию имени Франциска Скорины в Полоцке, а в БГУ учился по специальности «мировая экономика».

О свадьбе старшей внучки Лукашенко стало известно 31 июля. Торжество в честь бракосочетания прошло в кругу близких людей.

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