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ФАН узнал, как чартерные авиакомпании самовольно меняют планировку самолетов

  /   Обновлено: 04 августа 2021 16:41
Общество
ФАН узнал, как чартерные авиакомпании самовольно меняют планировку самолетов
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Москва, 4 августа. Накануне, 3 августа, в аэропорту Внуково произошел инцидент с самолетом Airbus А330 чартерной авиакомпании I Fly. После посадки воздушного судна КВС запросил тягач для буксировки самолета на стоянку. Как выяснилось, у Airbus отказала зеленая гидросистема из-за падения уровня жидкости, в результате чего экипаж не мог управлять поворотом колес передней стойки шасси. Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, при проверке в конце прошлого года Ространснадзор выявил грубые нарушения в работе авиакомпании.

Согласно данным проверки, в 2017 году при техническом обслуживании одного из А330 была проведена реконфигурация самолета для увеличения пассажировместимости. Было установлено 241 пассажирское кресло, но при этом они не прошли исследований, испытаний и вообще не предназначены для коммерческой эксплуатации. Кроме того, была неправильно оформлена документация, осмотр левой стойки шасси не был подтвержден соответствующими записями.

На восьми воздушных суднах, включенных в сертификат эксплуатанта, произведены изменения, неодобренные уполномоченным органом. Также технические работы выполнялись специалистами, которые не имели на них допуск.

Кроме того, I Fly не проводит аудит поставщиков услуг, работа которых влияет на безопасность полетов, а технические работники прошли подготовку в несертифицированных центрах. С такой же проблемой проверяющие столкнулись и в плане подготовки экипажей. Переподготовку летчики проходили в несертифицированных организациях.

Ранее ФАН сообщал, что Северо-Западная транспортная прокуратура попросила авиаперевозчика Smartavia устранить факты нарушений прав пассажиров в связи с многочисленными задержками рейсов.

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самолет полет i fly
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