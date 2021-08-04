Росатом выработал рекордный объем электроэнергии в 2020 году

Москва, 4 августа. Госкорпорация «Росатом» выработала рекордные 215,7 млрд кВт ч электроэнергии в 2020 году. Об этом сообщил гендиректор компании Алексей Лихачев.

Полученный результат оказался выше советского максимума, когда в состав СССР входили и Армения, и Украина, и Литва, отметил Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он также обратил внимание, что при этом состояние безопасности в отрасли находится на хорошем уровне. Минувший год оказался самым успешным за историю отрасли с точки зрения охраны труда, что особенно было в период пандемии, заключил глава госкорпорации.

Финансирование программы Росатома по развитию новых ядерных технологий будет расширено на 60% до 553 млрд рублей. Из бюджета предполагается выделить 119 млрд рублей.