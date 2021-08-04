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Росатом выработал рекордный объем электроэнергии в 2020 году

  /   Обновлено: 04 августа 2021 15:42
Экономика
Росатом выработал рекордный объем электроэнергии в 2020 году
Росатом

Москва, 4 августа. Госкорпорация «Росатом» выработала рекордные 215,7 млрд кВт ч электроэнергии в 2020 году. Об этом сообщил гендиректор компании Алексей Лихачев.

Полученный результат оказался выше советского максимума, когда в состав СССР входили и Армения, и Украина, и Литва, отметил Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он также обратил внимание, что при этом состояние безопасности в отрасли находится на хорошем уровне. Минувший год оказался самым успешным за историю отрасли с точки зрения охраны труда, что особенно было в период пандемии, заключил глава госкорпорации.

Финансирование программы Росатома по развитию новых ядерных технологий будет расширено на 60% до 553 млрд рублей. Из бюджета предполагается выделить 119 млрд рублей.

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росатом электроэнергия атомная энергетика
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