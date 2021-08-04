Олимпиада-2020: медальный зачет, триумф наших синхронисток, место России и Украины

Двенадцатый соревновательный день принес России 14-е золото, на этот раз в синхронном плавании. Две Светланы — Ромашина и Колесниченко — завоевали золотую медаль в синхронном плавании в дуэтах. Благодаря этой победе Ромашина побила мировой рекорд: она стала первой шестикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании. (Ромашина брала по два золота в Рио в 2016-м и в Лондоне в 2012-м, а еще одну золотую медаль завоевала в Пекине в 2008-м).

Победитель в групповых соревнованиях в синхронном плавании определится в предпоследний день Игр — 7 августа.

Медальный зачет: место России

Однако и соперники не дремали: Великобритания, которая наступала на пятки нашей сборной, в среду сумела обойти не только наших спортсменов, но и уверенно выступающую Австралию. Таким образом, британцы вырвалась на четверне место в общем неофициальном медальном зачете, а австралийцы и россияне сместились на строчку ниже. Сейчас у нашей команды шестое место.

Лидеры не изменились — Китай лидирует с фантастическим количеством наград; следом идут США, которые держат первенство по общему количеству медалей (по этому показателю наша команда третья); замыкает тройку лидеров хозяйка Олимпиады Япония.

Информация о медальном зачете Олимпиады на 15:30 среды представлена в инфографике ФАН.

Как дела у Украины

Global Look Press / Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency

Украина на этой Олимпиаде явно не блещет, о причинах неудач подробно рассказал корреспондент ФАН в Киеве. Тем не менее, благодаря победе Жана Беленюка в финале по греко-римской борьбе в категории до 87 кг, Украина смогла сделать серьезный рывок в неофициальном медальном зачете: с 61-го на 37-е место.

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