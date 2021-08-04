Юрист рассказал о наказании для администрации аквапарка, не пустившей ребенка-аутиста

В аквапарке в городе Волжском отказались пускать семью с ребенком-аутистом, объяснив это тем, что ему нельзя находиться со здоровыми людьми на одной территории. Директор комплекса поддержал запрет охранника, назвав аквапарк местом повышенной опасности. Об этом рассказала мама мальчика в своем Instagram. Позже выяснилось, что семья обратилась в прокуратуру — началась проверка.

В беседе с корреспондентом ФАН российский общественный деятель, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что может грозить администрации аквапарка.

«Ответственность за это предусмотрена, и в Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N56-ФЗ были внесены дополнения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которой был введен пункт 5. В нем говорится, что отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей», — объяснил юрист.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

Иван Соловьев отметил, что это достаточно серьезные денежные штрафы, особенно для небольших предприятий, которые будут служить серьезной профилактикой для таких правонарушений.

«Кроме того, этим же законом было внесено дополнение, в соответствии с которым в случае отказа двум и более потребителям одновременно в оказании услуг по причинам, связанным с состоянием их здоровья или ограничением жизнедеятельности, ответственность наступает за каждый случай такого отказа. То есть если это были два особенных ребенка, то ответственность будет нестись за каждого», — рассказал эксперт.

Имеет ли организация право не пускать таких детей — зависит от правил, которые должны быть утверждены в каждом отдельном заведении, пояснил эксперт, и здесь задача государства привести эти правила к некоему единому образцу.

«В правилах не должно быть норм, которые бы дискриминировали людей по принципу ограничения жизнедеятельности. Конечно, ответственность за поведение таких особенных деток в полной мере должны нести их родители, поскольку знают все их особенности», — резюмировал юрист.

Ранее стало известно, что в Колыванском районе годовалая девочка захлебнулась водой в приспособленном для полива колесе трактора. Трагедия произошла в селе Новотырышкино 2 августа.