Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 17:33
17:32
Общество
Смелый кот Василий защитил хозяев от дикого медведя в якутском лесу
17:28
Наука
Челябинские студенты распечатали на 3D-принтере человеческое ухо
17:25
Экономика
Глава Марий Эл осмотрел лабораторию местного асфальтобетонного завода
17:24
Происшествия
Гособвинитель настаивает на условном сроке для Олега Навального
17:22
Политика
Политолог Рар рассказал о последствиях перехода Донбасса под контроль Киева
17:21
Происшествия
СК начал проверку по факту второй беременности родившей в 13 жительницы Железногорска
17:21
Спорт
«Тяжелая медаль»: синхронистка Колесниченко поделилась эмоциями после победы на Олимпиаде
17:20
Общество
Вакцинация: как замотивировать россиян прививаться, рассказала бизнес-леди Сухотина
17:20
Политика
Протасевич рассказал об испуге Тихановской после предложения свергнуть Лукашенко силой
17:19
Происшествия
Петербуржца арестовали после покушения на убийство своего сына
Все новости

Юрист рассказал о наказании для администрации аквапарка, не пустившей ребенка-аутиста
Общество
Юрист рассказал о наказании для администрации аквапарка, не пустившей ребенка-аутиста
pixabay.com  /  Engin_Akyurt

В аквапарке в городе Волжском отказались пускать семью с ребенком-аутистом, объяснив это тем, что ему нельзя находиться со здоровыми людьми на одной территории. Директор комплекса поддержал запрет охранника, назвав аквапарк местом повышенной опасности. Об этом рассказала мама мальчика в своем Instagram. Позже выяснилось, что семья обратилась в прокуратуру — началась проверка.

В беседе с корреспондентом ФАН российский общественный деятель, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что может грозить администрации аквапарка.

«Ответственность за это предусмотрена, и в Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N56-ФЗ были внесены дополнения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которой был введен пункт 5. В нем говорится, что отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей», — объяснил юрист.

Юрист назвал наказание для администрации аквапарка, не пустившей ребенка-аутиста
Фото из личного архива Ивана Соловьева  / 

Иван Соловьев отметил, что это достаточно серьезные денежные штрафы, особенно для небольших предприятий, которые будут служить серьезной профилактикой для таких правонарушений.

«Кроме того, этим же законом было внесено дополнение, в соответствии с которым в случае отказа двум и более потребителям одновременно в оказании услуг по причинам, связанным с состоянием их здоровья или ограничением жизнедеятельности, ответственность наступает за каждый случай такого отказа. То есть если это были два особенных ребенка, то ответственность будет нестись за каждого», — рассказал эксперт.

Имеет ли организация право не пускать таких детей — зависит от правил, которые должны быть утверждены в каждом отдельном заведении, пояснил эксперт, и здесь задача государства привести эти правила к некоему единому образцу.

«В правилах не должно быть норм, которые бы дискриминировали людей по принципу ограничения жизнедеятельности. Конечно, ответственность за поведение таких особенных деток в полной мере должны нести их родители, поскольку знают все их особенности», — резюмировал юрист.

Ранее стало известно, что в Колыванском районе годовалая девочка захлебнулась водой в приспособленном для полива колесе трактора. Трагедия произошла в селе Новотырышкино 2 августа.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Юрист рассказал о наказании для администрации аквапарка, не пустившей ребенка-аутиста
ребенок аквапарк нарушения инвалиды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru