Юрист рассказал о наказании для администрации аквапарка, не пустившей ребенка-аутиста

В аквапарке в городе Волжском отказались пускать семью с ребенком-аутистом, объяснив это тем, что ему нельзя находиться со здоровыми людьми на одной территории. Директор комплекса поддержал запрет охранника, назвав аквапарк местом повышенной опасности. Об этом рассказала мама мальчика в своем Instagram. Позже выяснилось, что семья обратилась в прокуратуру — началась проверка.
В беседе с корреспондентом ФАН российский общественный деятель, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что может грозить администрации аквапарка.
«Ответственность за это предусмотрена, и в Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N56-ФЗ были внесены дополнения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которой был введен пункт 5. В нем говорится, что отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей», — объяснил юрист.
Иван Соловьев отметил, что это достаточно серьезные денежные штрафы, особенно для небольших предприятий, которые будут служить серьезной профилактикой для таких правонарушений.
«Кроме того, этим же законом было внесено дополнение, в соответствии с которым в случае отказа двум и более потребителям одновременно в оказании услуг по причинам, связанным с состоянием их здоровья или ограничением жизнедеятельности, ответственность наступает за каждый случай такого отказа. То есть если это были два особенных ребенка, то ответственность будет нестись за каждого», — рассказал эксперт.
Имеет ли организация право не пускать таких детей — зависит от правил, которые должны быть утверждены в каждом отдельном заведении, пояснил эксперт, и здесь задача государства привести эти правила к некоему единому образцу.
«В правилах не должно быть норм, которые бы дискриминировали людей по принципу ограничения жизнедеятельности. Конечно, ответственность за поведение таких особенных деток в полной мере должны нести их родители, поскольку знают все их особенности», — резюмировал юрист.
Ранее стало известно, что в Колыванском районе годовалая девочка захлебнулась водой в приспособленном для полива колесе трактора. Трагедия произошла в селе Новотырышкино 2 августа.