Миронов оценил сроки индексации пенсий работающим россиянам

Москва, 4 августа. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал возможность проведения индексации пенсионных начислений работающим гражданам России в ближайшем будущем.

Депутат считает, что данную меру власти не решат предпринять в течение 2022−2024 годов. Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на слова Миронова.

«Могу предположить, что в повестке дня этот вопрос на ближайшие годы не стоит», — сообщил чиновник.

Такое мнение появилось после информации, указанной в отчете главы Пенсионного фонда Российской Федерации Андрея Кигима перед председателем правительства Михаилом Мишустиным. В согласованный с минфином трехлетний бюджет индексацию фонд не включил, пояснил лидер партии.

Сергей Миронов является одним из авторов законопроекта, согласно которому россиянам с детьми полагаются ежемесячные выплаты. Предложение внесут в Госдуму во второй половине августа.