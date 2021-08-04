Повара из российских регионов посоревновались в приготовлении самых необычных каш

Москва, 4 августа. Финал кулинарного конкурса «Российская каша — мать наша» состоялся в Москве. Самыми необычными блюдами стали яства от десяти поваров.

Члены жюри выбрали десять поваров из Москвы, Брянской, Владимирской, Костромской, Курской, Смоленской и Тульской областей, а также республик Алтай, Саха (Якутия) и Крыма, чьи рецепты каш оказались самыми вкусными и необычными. Всего были получены 40 рецептов.

«Все блюда просто великолепные, очень приятно, что многие регионы откликнулись и прислали более 40 рецептов. И вот 10 финалистов показали свое мастерство», — заявил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Несколько регионов продемонстрировали необычные рецепты. Например, повар из Брянской области представил кашу «Семенуха», в состав которой входит гречка, лук, яйца и грибы. Из Якутии прислали рецепт традиционного блюда кочевых народов севера — каши из полбы с томленой олениной, белыми грибами и ягодами на ржаном квасе. Повар из Смоленской области, как пишет издание «Вести Подмосковья», дал попробовать судьям «Днепровскую кашу» с орехами и раковыми шейками.

Кубанский повар попал в Книгу рекордов России, приготовив 1101 литр борща. Блюдо он приготовил по старинному рецепту исключительно их местных продуктов