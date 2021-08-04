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Хайпануть решили: Соловьев оценил смену названия Дня защитника Украины
Политика
Хайпануть решили: Соловьев оценил смену названия Дня защитника Украины
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Попытка сделать праздник защитников Украины гендерно сбалансированным выглядит как жалкая пародия на соблюдение прав человека. Таким мнением с ФАН поделился заслуженный юрист России, доктор юридических наук, общественный деятель Иван Соловьев. Эксперт прокомментировал закон, подписанный Владимиром Зеленским, о переименовании Дня защитника Украины в День защитников и защитниц Украины. Об этом накануне заявили в офисе президента.

В Киеве надеются, что изменение названия будет способствовать «гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих, участвующих в защите страны». Теперь поздравлять смогут на равных солдат обоих полов.

«Многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркивает пресс-служба офиса президента.

Иван Соловьев, в свою очередь, считает, что следование модным течениям гендерного равенства не приблизит Украину к подлинному отказу от дискриминации.

«В данном законопроекте, как это часто бывает на современной Украине, спутано название с содержанием, внешняя сторона с истинным духом явления. На фоне недавно подписанного Зеленским закона о коренных народах Украины, который уничтожает само понятие русскоязычного гражданина, попытка угодить защитницам государства в погонах выглядит жалкой пародией на соблюдение прав человека. Можно до бесконечности выделять красильщиков и красильщиц, водителей и водительниц, сожителей и сожительниц, от этого лучше украинский народ жить не станет», — заявил Соловьев.

Хайпануть решили: Соловьев оценил смену названия Дня защитника Украины
Фото из личного архива Ивана Соловьева  / 

Общественный деятель подчеркнул, что в понятие «защитник отечества» всегда входило восприятие и чествование людей обоих полов, это никогда не унижало и не обесценивало вклад женщин в борьбу за суверенитет страны.

«Это ясно и понятно любому здравомыслящему человеку. Но очевидно, что действующей украинской власти очень надо просто хайпануть, отвлекая людей от истинного и весьма печального положения дел в государстве», — отметил Иван Соловьев.

Ранее российский политолог Ростислав Ищенко заявил, что Украиной сейчас управляет неадекватное правительство. В ситуации, когда страна не может сама себя содержать, ее власти ведут неразумную политику, подчеркнул он.

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Все новости / Политика / Хайпануть решили: Соловьев оценил смену названия Дня защитника Украины
украина зеленский иван соловьев
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