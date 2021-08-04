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Прокуратура за полгода пресекла почти 31 тыс. нарушений при реализации нацпроектов

  /   Обновлено: 04 августа 2021 15:31
Происшествия
Прокуратура за полгода пресекла почти 31 тыс. нарушений при реализации нацпроектов
pixabay.com

Москва, 4 августа. Реализация нацпроектов находится во внимании у прокуратуры. За первое полугодие надзорное ведомство пресекло около 31 тысячи нарушений. Правоохранители возбудили 382 дела.

Прокуратура активно взаимодействует с Росфинмониторингом, который предоставил необходимые данные. Информация от этого ведомства позволила правоохранителям не допустить хищение 378 миллионов рублей. Совместными усилиями удалось вернуть в бюджет страны более 272 миллионов рублей.

Кроме того, прокуроры установили факты сговора почти на 248 миллионов рублей. Это стало основанием для возбуждения 14 уголовных дел.

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нарушение хищение нацпроекты
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