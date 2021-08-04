Прокуратура за полгода пресекла почти 31 тыс. нарушений при реализации нацпроектов

Москва, 4 августа. Реализация нацпроектов находится во внимании у прокуратуры. За первое полугодие надзорное ведомство пресекло около 31 тысячи нарушений. Правоохранители возбудили 382 дела.

Прокуратура активно взаимодействует с Росфинмониторингом, который предоставил необходимые данные. Информация от этого ведомства позволила правоохранителям не допустить хищение 378 миллионов рублей. Совместными усилиями удалось вернуть в бюджет страны более 272 миллионов рублей.

Кроме того, прокуроры установили факты сговора почти на 248 миллионов рублей. Это стало основанием для возбуждения 14 уголовных дел.