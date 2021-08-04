Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 16:02
15:58
Происшествия
Семь человек получили травмы в массовом ДТП под Воронежем
15:52
Общество
Российская туристка назвала разочарованием отдых в Турции
15:51
Политика
«Единая Россия» предложит Путину кандидата на пост главы Дагестана
15:50
Общество
Тундровики Ямала пожаловались на нашествие белых медведей
15:49
Спорт
Занятие сексом назвали причиной положительного допинг-теста украинской теннисистки
15:48
Спорт
Олимпиада-2020: медальный зачет, триумф наших синхронисток, место России и Украины
15:48
Происшествия
Семь пассажиров госпитализированы после ДТП на Боровском шоссе
15:46
Общество
Украинский трезубец и символ радикалов появились на одной из гор в Крыму
15:43
Экономика
ЕК продлила пошлины на сталь для России и Китая
15:38
Политика
Политолог Жаров: Зеленский обсудит с Байденом свою отставку с поста главы Украины
Все новости

В ХМАО возбудили уголовное дело после смертельного столкновения лодки с теплоходом
Происшествия
В ХМАО возбудили уголовное дело после смертельного столкновения лодки с теплоходом
sledcom.ru  /  Пресс-служба СК РФ

Ханты-Мансийск, 4 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели человека при столкновении моторной лодки и теплохода в Ханты-Мансийском автономном округе,

ЧП случилось на реке Конда Кондинского района Югры. Лодка «Казанка М5» с тремя пассажирами на борту столкнулась с теплоходом «Следопыт», который ехал из поселка Болчары в Ханты-Мансийск.

В результате происшествия погиб 25-летний хозяин маломерного судна. Двое мужчин в возрасте 48 и 25 лет получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

На днях РИАМО сообщало, что организаторам вечеринки на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн рублей за нарушения COVID‑ограничений.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В ХМАО возбудили уголовное дело после смертельного столкновения лодки с теплоходом
лодка следственный комитет хмао смерть теплоход
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru