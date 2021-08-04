В ХМАО возбудили уголовное дело после смертельного столкновения лодки с теплоходом

Ханты-Мансийск, 4 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели человека при столкновении моторной лодки и теплохода в Ханты-Мансийском автономном округе,

ЧП случилось на реке Конда Кондинского района Югры. Лодка «Казанка М5» с тремя пассажирами на борту столкнулась с теплоходом «Следопыт», который ехал из поселка Болчары в Ханты-Мансийск.

В результате происшествия погиб 25-летний хозяин маломерного судна. Двое мужчин в возрасте 48 и 25 лет получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

На днях РИАМО сообщало, что организаторам вечеринки на теплоходе в Москве грозит штраф до 1 млн рублей за нарушения COVID‑ограничений.