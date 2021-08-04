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Прохожие засняли строительство декораций сериала The Last of Us

  /   Обновлено: 04 августа 2021 15:18
Общество
Прохожие засняли строительство декораций сериала The Last of Us
Prt Scr youtube.com  /  игровая приставка

Калгари, 4 августа. На просторах Сети появились новые кадры со съемочной площадки адаптации видеоигры The Last of Us. Создатели сериала построили масштабные декорации на улице канадского города.

Строительство декораций засняли жители города Калгари, где проходят съемки многосерийной экранизации The Last of Us. Фотографии выложил один из очевидцев в Twitter-аккаунте. Судя по снимкам, создателям сериала понадобилась значительная часть улиц — внушительная территория, где разместилась съемочная группа огорожена.

Художники-декораторы пристраивают к зданиям специальные фасады, чтобы превратить Калгари в место действий The Last of Us. Какие именно сцены будут сниматься в Канаде, пока непонятно. Поклонники предположили, что создатели экранизации работают над Бостонской карантинной зоной, где в начале сюжета живут главные герои Джоэл и Элли.

Телеканал HBO рассчитывает, что экранизация видеоигры будет успешной, ведь они работают над сюжетом на целых восемь сезонов. Бюджет каждого сезона The Last of Us может составить 200 миллиона долларов.

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сериал видеоигры The Last of Us
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