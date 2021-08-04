Форум волонтеров культуры пройдет во Владимирской области с 19 по 23 августа

Владимир, 4 августа. Мероприятие пройдет при поддержке Минкультуры РФ и будет посвящено 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

Участников форума «Невский 800» ждет множество интересных мероприятий. Прежде всего «Культурный квест», посвященный Александру Невскому, лекции известных историков, дискуссионные площадки с экспертами в сфере волонтерства. Будущих добровольцев познакомят с историческим наследием Владимирской области, расскажут об особенностях волонтерской работы в области культуры.

На форуме будут проводиться мастер-классы по реставрации, обучение социальному проектированию «От идеи до гранта» от экспертов молодежных проектов, нетворкинги и «мозговые штурмы». Мероприятие будет проходить в областном Дворце культуры и искусства, сообщают «Владимирские ведомости».

Достижения Челябинской области в развитии культурного национального проекта ранее высоко оценило Министерство культуры РФ. Регион стал первым по открытию модельных библиотек и развитию сельских домов культуры.