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Отар Кушанашвили признался, что на борьбу с тяжелой зависимостью у него ушло три года

  /   Обновлено: 04 августа 2021 15:16
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили признался, что на борьбу с тяжелой зависимостью у него ушло три года
facebook.com  /  Отар Кушанашвили

Москва, 4 августа. Телеведущий Отар Кушанашвили уверен, что если бы не справился с наркотической зависимостью, то повторил судьбу певца Мурата Насырова, который выпал из балкона своей квартиры.

Кушанашвили никогда не скрывал, что в молодости у него были проблемы с наркотиками. Телеведущий часто рассказывает об одном из самых тяжелых периодов своей жизни в надежде, что кому-то его история поможет не встать на скользкую дорогу. По словам Кушанашвили, зависимость у него началась после череды личных трагедий. Тогда у него скончались оба родителя, кроме того он остался совсем без работы, поэтому без раздумий согласился на предложения приятеля попробовать наркотики, чтобы забыться.

«Первый раз впав в эйфорию, хочется продлить это состояние. Мне предложили попробовать, а я подумал: «Почему нет? Из дома же выставили, дети не признают». Но в момент, когда ты дал добро — тебе конец!» — заявил телеведущий в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Он признается, что пробовал все без разбора, что ему предлагали. В какой-то момент Отар Кушанашвили начал чувствовать себя ничтожеством, ведь наркотики начали контролировать всю его жизнь. Однако зависимость была сильнее, поэтому из раза в раз он принимал запрещенные вещества. Поворотным моментом, когда телеведущий понял, что нужно «завязывать», стала смерть Мурата Насырова.

«Я должен был лежать вместо Мурата Насырова, впечатанным в асфальт. Я выпрыгивал из окон многоэтажки, где закончил свою жизнь Игорь Сорин. <...> Это я сказал таксисту, услышав по радио, что Насыров выпал из окна, чтобы он остановил машину, потому что ехал в ту самую квартиру, где мы запирались на недели», — признался Кушанашвили.

После трагедии телеведущий взял свою волю в кулак и начал бороться с наркотической зависимостью. По его словам, на борьбу с губительным пристрастием у него ушло три года, за которые он был ни в одной реабилитационной клинике.

Певец Мурат Насыров скончался в 2007 году, упав с балкона собственной квартиры. СМИ активно обсуждали, что к трагедии привели депрессия артиста и его увлечение запрещенными веществами. Однако судмедэкспертиза не подтвердила эту версию — в крови Насырова не было обнаружено следов наркотиков. Экс-солистка «Комбинации» Алена Апина уверена, что именно изнурительный труд, который не приносил ничего, и подтолкнул музыканта к трагедии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Отар Кушанашвили признался, что на борьбу с тяжелой зависимостью у него ушло три года
наркотики зависимость кушанашвили насыров
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