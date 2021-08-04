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Воевавший против «айдаровца» Прохнича боец ЛНР предрек новые нападения на Украине
Политика
Воевавший против «айдаровца» Прохнича боец ЛНР предрек новые нападения на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Большое количество неучтенного оружия и проблемы с психикой у отставников «Айдара» приведут к тому, что вооруженные нападения на Украине будут продолжаться. Об этом ФАН заявил ополченец Александр Попов (позывной «Конь»), служивший на том же направлении, что и Владимир Прохнич, угрожавший взорвать здание правительства Украины.

Боец рассказал, что впервые он столкнулся с «Айдаром» 16 июня 2014 года, когда украинский батальон базировался под Луганском в районе гольф-клуба.

«Айдаровцы вели артиллерийский обстрел в районе въезда в Луганск со стороны Счастья, — вспоминает ополченец. — Тогда же погибли журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин. На тот момент Надежда Савченко была в составе батальона. Она корректировала, а их бойцы — стреляли. Это была вообще первая встреча Армии освобождения Новороссии с «Айдаром».

Попов рассказал, что в том бою его батальон «Заря» разбил колонну «Айдара», однако командование украинского подразделения вывесило новость о своей полной победе. Ополченец нелестно охарактеризовал участников боевых действий с украинской стороны.

«Наверное, эти ребята не сожалели о том, что делали, — поделился собеседник ФАН. — Это был добробат, в котором действительно все были со шторками на глазах. Таких именно туда и подбирали».

Попов сообщил, что айдаровцы находились на северном направлении «Луганск—Счастье» до сентября 2014 года.

«Где-то в августе ГБР «Бэтмен» устроила серьезную засаду и разбила целую колонну «Айдара», — отметил ополченец. — В целом до сентября было уничтожено три-четыре состава украинского батальона. Там были идейные люди до мозга костей».

Воевавший против «айдаровца» Прохнича боец ЛНР предрек новые нападения на Украине
Новостное агентство «Харьков»  / 

Впоследствии боец встречался с айдаровцами в районе Сокольников.

«Украинцы стояли напротив нас, — поделился Александр Попов. — Помню одну идейную снайпершу, мы называли ее Рыжей. Она частенько с издевкой «поздравляла» нас, когда они выходили на наши волны. Я не могу сказать, что сейчас собой представляет батальон «Айдар», потому что их нет на направлении, где я нахожусь. Но его состав в 2014-2015 годах был с промытыми мозгами».

Ополченец, служивший на одном направлении с Владимиром Прохничем в 2014 году, сообщил, что не помнит его среди пленных, но выразил уверенность, что пересекался с ним заочно. Он подчеркнул, что не удивлен поступком экс-бойца АТО.

«У той же Нади Савченко были идеи прийти с гранатой в Раду, — отметил Попов. — Боец батальона из состава 2014-2015 годов может быть готов на такое. Я думаю даже, что «котлы», в которые попали айдаровцы, были сделаны специально Петром Порошенко и правительством Украины, чтобы уничтожить идейных. Которые почувствовали запах крови и могли совершить новый Майдан, но более жестокий и кровавый. Руководство страны сделало все, чтобы уничтожить этих людей, но, видимо, всех убрать не удалось».

Боец ополчения добавил, что сегодня бывшие участники украинского батальона «Айдар» считают себя обделенными и униженными.

«Они говорят, что проливали кровь, но их все кидают, — пояснил Попов. — Уже обычные люди начинают им напоминать, что они убивали людей за деньги. Не у всех бойцов с психикой нормально, поэтому и происходят такие вещи. Я думаю, что это и дальше будет происходить на территории Украины, потому что в стране очень много неучтенного оружия, а головы у всех — «отбитые». Не все из них обращаются к психологам».

Воевавший против «айдаровца» Прохнича боец ЛНР предрек новые нападения на Украине
Новостное агентство Харьков  / 

В заключение собеседник ФАН рассказал об отношении айдаровцев к своим пленным.

«У меня в подчинении был боец, который три года провел в плену у «Айдара», — поделился Александр Попов. — У него не было ни одного живого места на теле. Это говорит о психическом состоянии солдат батальона. Но были и исключения. Мой товарищ рассказывал, что если бы не медик «Айдара», он и другие пленные не выжили бы — он подкармливал их и приносил воду. Клеймо ставить на всех нельзя, но в основном это головорезы и живодеры. Я думаю, что если бы они были на гражданке, то пару-тройку Чикатил точно бы добавилось».

Напомним, что 4 августа бывший боец украинского националистического батальона «Айдар» Владимир Прохнич вошел в резиденцию правительства Украины и стал угрожать взорвать гранату. Мужчина был старшим наводчиком гранатометного отделения и в ходе одной из спецопераций был контужен. В 2015 году он был награжден орденом «За мужество» III степени бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

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