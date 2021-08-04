Полковник Коротченко назвал «неуловимой» новую российскую ракету Х-95

Москва, 4 августа. Россия разрабатывает новую дальнобойную гиперзвуковую ракету Х-95, перехват которой будет практически невозможен, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Превосходство в воздушно-космической области способно обеспечить успех в рамках современных вооруженных конфликтов, считает начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий. По его словам, это возможно лишь при наличии эффективных ударных и истребительных авиационных средств. Он подчеркнул, что для этого в России разрабатывается различное новейшее вооружение, в частности и гиперзвуковая ракета с большим радиусом действия Х-95.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» полковник запаса Игорь Коротченко в беседе с редакцией издания «Экономика сегодня» назвал новую ракету «неуловимой», объяснив, чем она опасна. По его мнению, главным преимуществом нового образца станет совместимость с крылатыми машинами дальней и стратегической авиации. Эксперт подчеркнул, что ракета может быть использована для уничтожения обширного спектра наземных целей.

«Учитывая, что ракета гиперзвуковая, ее перехват существующими средствами противовоздушной обороны потенциального противника будет или затруднен, или невозможен», — заявил Коротченко.

Появление у российской армии подобных боеприпасов станет мощным сдерживающим фактором, который заставит потенциальных противников Москвы отказаться от опасных авантюр. Он добавил, что Х-95 значительно повысит боевую эффективность стратегических бомбардировщиков ВКС РФ.

Ранее военный эксперт Николай Шульгин предположил, что Х-95 является дальнейшим развитием проекта ракеты Х-90, которая создавалась в СССР и России в конце ХХ века. Он подчеркнул, что в гиперзвуковой гонке лидером является Москва, обходя Соединенные Штаты, которые провалили очередные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW.

Кроме того, свою оценку Х-95 дал и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, передает сайт 360tv.ru. Он подчеркнул, что после принятия на вооружение подобного боеприпаса у российских ВКС появится мощнейшее оружие, при помощи которого увеличится плечо поражения противника.