Норвежские военные призвали не допустить размещения баз ВС США на своей территории

Осло, 4 августа. Норвегия должна препятствовать возникновению американских военных баз на своей территории. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил Норвегии Тормод Хайер.

По его словам, оборонное сотрудничество с США грозит Норвегии катастрофическими последствиями, так как территория королевства может превратиться в поле битвы между сверхдержавами.

«В случае, если Норвегия не откажется от оборонного сотрудничества с США, то ее территория может стать полем битвы во все более обостряемом соперничестве между сверхдержавами», — пояснил подполковник.

Он также выразил надежду, что после предстоящих парламентских выборов в Норвегии к власти придут политики, которые будут стремиться к сохранению нейтралитета в военной сфере, вместо того, чтобы давать США возможность создавать военные базы в стране. В противном случае военные базы США превратятся в цели для бомбардировок со стороны противников Вашингтона.

Стоит отметить, что в конце мая 2021 года норвежские власти разрешили США размещать военные базы на своей территории. Кроме того, в июне в Норвегии состоялись масштабные учения НАТО Arctic Challenge с участием авиации ВВС США, передает RT.