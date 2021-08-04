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Дерипаска оценил перспективы роста доходов россиян
Экономика
Дерипаска оценил перспективы роста доходов россиян
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 4 августа. Российский предприниматель Олег Дерипаска оценил возможность скорого увеличения доходов граждан страны.

Бизнесмен уверен, что отечественные компании испытывают сложность в создании новой продукции и обеспечении экспортных контрактов. Причиной он считает в том числе высокую стоимость рабочего капитала, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление эксперта.

«Рост расходов из-за укрепления рубля также оказывает влияние», — цитирует издание предпринимателя.

В связи с этим Олег Дерипаска добавил, что россиянам не стоит ожидать повышения доходов в ближайшем будущем. Также он предрекает замедление модернизации промышленности.

Гражданам России рассказали о возможности выхода на пассивный доход к 40 годам. Речь идет об инвестировании, пояснила финансовый эксперт Наталья Смирнова.

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